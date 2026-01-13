聯準會、伊朗引爆避險潮！黃金觸4630元高價

▲，現貨黃金盤中一度站上每盎司4600美元大關，隨後更一度觸及4630.21美元，刷新歷史高價。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 由於伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢升溫，再加上聯準會（Fed）主席深陷刑事調查風波，再再推動資金前進避險資產，國際黃金現貨價格再創新高，現貨黃金盤中一度站上每盎司4600美元大關，隨後更一度觸及4630.21美元，刷新歷史高價，白銀價格也刷新高點。

紐約黃金現貨價格上漲88.01美元或1.95%，報每盎司4597.51美元，盤中價格一度觸及4630.21美元，超越於2025年12月26日締造的4549.92美元的歷年新高。此前，2月交割的美國黃金期貨收盤上漲2.5%，報每盎司4614.70美元。

白銀方面，現貨銀價盤中創下每盎司86.22美元的歷史新高，隨後上漲6.8%，報85.39美元。其他貴金屬亦同步走揚，現貨白金上漲3%，報每盎司2342.10美元；鈀金上漲2.5%，報1861.44美元。

綜合《路透》（Reuters）、《彭博》（Bloomberg）報導，美國總統川普（Donald Trump）加強對聯準會的施壓，主席鮑爾（Jerome Powell）因總部大樓的整修工程，涉嫌規模與經費問題作出不實陳述，捲入刑事調查；鮑爾則反擊，這是川普政府「試圖控制降息」的藉口。聯準會的獨立性受到干預、前景不明，帶動市場避險。

彭博指出，貴金屬正受到多重利多因素推動，包括美國利率下降、地緣政治緊張局勢加劇，以及市場認為美國將放寬通膨管控。十多位基金經理人表示，基於對黃金長期吸引力的堅定信心，他們選擇不進行過多的獲利了結。

此外，伊朗爆發的致命抗議活動顯現了貴金屬的避險魅力，市場猜測伊朗政權可能被推翻。川普週日表示正在考慮針對伊朗的選項，同時再次威脅要併吞格陵蘭，並在扣押委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）僅一週後，質疑北約（NATO）聯盟的價值。

