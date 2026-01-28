聯準會》鮑爾宣布利率按兵不動 對繼任者建議 ：不要從政
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）29日在此次會議宣布將基準利率維持在當前水平，不予調整，符合市場預期。（圖片來源／CNBC職播）
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）29日在此次會議宣布將基準利率維持在當前水平，不予調整，符合市場預期。鮑爾強調，在對通膨降至 2% 目標更有信心之前，聯準會不急於啟動降息循環。
他強調，未來的利率走勢將嚴格取決於後續的經濟數據，包括就業市場與通膨報告，而非預設的固定路徑。
利率維持不變，長期通膨看2％
《金融時報》記者問到近期美元大幅走貶的原因，以及鮑爾是否擔憂匯率的劇烈波動。鮑爾直接拒絕評論。他解釋說，在美國政府體系中，「匯率政策」是財政部（Treasury Department）的職權範圍，聯準會只負責「貨幣政策」。為了尊重跨部會的默契，聯準會主席通常不對美元價值發表意見。
另外，通膨有所緩解但仍高：鮑爾承認過去一年的通膨數據有顯著下降，但強調目前的水準仍高於聯準會設定的 2% 長期目標。核心通膨中雖然能源價格下跌，但核心服務通膨（排除能源與食品）依然具有韌性，這是 Fed 最關心的抗通膨「下半場」。
工資與物價螺旋風險降低：目前觀察到勞動力市場供需漸趨平衡，工資成長速度放緩，這降低了由工資驅動通膨二次爆發的風險。但鮑爾也說，CPI是降溫了，目前說擊敗通貨膨脹 還太早，還是要觀察消費端，長期通貨膨脹預期2％，短期通貨膨脹若有改變則是反應關稅的影響。
美國經濟展現了驚人的韌性
鮑爾指出美國經濟展現了驚人的韌性，實際 GDP 成長超出了 Fed 之前的預測，並沒有出現預期的經濟衰退。
儘管利率維持高點，但失業率仍處於歷史低點附近，這種「強就業、緩通膨」的組合為「軟著陸」創造了機會。聯準會也在關注高利率環境對房地產與信貸市場的延遲影響，這可能在 2026 年晚些時候對 GDP 成長造成壓力。
然而事後記者會的另一個重點關於鮑爾的去留，《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 發問，指鮑爾之前在 1 月 11 日發布的影片談話（涉及政治爭議）與他一貫避談政治的風格不符，是否擔憂這會讓聯準會陷入政治泥淖。
拒絕談政治議題，強調聯準會獨立性很重要
面對有關政治影片和任期去留的問題，鮑爾拒絕進一步說明。他表示當天的重點是「貨幣政策與經濟」，不想讓個人的政治紛爭蓋過聯準會的政策決定。他擔心任何多餘的解釋都會被媒體解讀為對川普政府（或其他政治力量）的表態。
他強調，聯準會的獨立性 就是不讓政府去控制，進而影響選舉，如果獨立性失去 ，很難恢復信譽，鮑爾覺得美聯儲現在沒有失去獨立性，至於有記者問起他關於繼任者的建議，他淡淡地說「不要從政」。
