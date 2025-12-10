聯準會「鷹派降息」板上釘釘？專家警告2市場恐獲利回吐

美國白宮國家經濟委員會主任、下任聯準會可能人選凱文·哈塞特昨（9）日在《華爾街日報》執行長理事會上表示，未來幾個月仍有「充裕的空間」進一步降息。對此，淡江大學財務金融學系博士段昌文在節目《財經一路發》指出，受到這位「影子主席」哈塞特的影響，現任聯準會主席鮑爾可能會對下一次降息設下限制。

段昌文表示，近期聯準會的降息應該是礙於政治壓力，鮑爾可能會對下一次降息條件，如通貨膨脹目標、國內生產毛額目標和失業率等部分設下門檻。未來大家關注焦點應該是鮑爾的談話，表明為何降息以及未來降息路徑。

段昌文預測，若此次是進行鷹派降息，市場並如預期般反映，股票應該會跌。這是流動性的逆轉，先前便已經反映將降息，因此，債券和股票可能因獲利而開始回吐。

段昌文表示，目前情形可能發生聯準會降息，國債殖利率卻上升。等同於儲蓄過剩轉化為債券供給過剩，歸根究柢，長期利率不是聯準會能決定。而債券市場基本上也不買美國總統川普的帳，眾人皆知他要求降息是為了化債。

段昌文指出，聯準會「影子主席」哈塞特在1999年網路泡沫化期間出版了《道瓊斯三萬六千點：從股市即將上漲中獲利的新策略》一書，預測3年內道瓊斯達3萬6千點，結果卻等了23年才達到。哈塞特的預測非常不準，且因為是美國財政部長貝森特推薦人選，將面臨來自貝森特非常大的壓力，未來推動川普、貝森特對聯準會之改革，政治將擾亂股票市場。

