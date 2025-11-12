聯準會12月不降息有影無？ 佈局這類債券 進可攻退可守

聯博投信日前公告，00980D 的第二次配息預估金額每受益權單位為 0.114 元，延續了十月份首次配息的亮眼表現。參與配息之最後買進日訂於 11 月 18 日，除息日為 11 月 19 日。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 美國聯準會（Fed）於十月利率會議如市場預期降息一碼，將基準利率調降至 3.75%～4%，但對於年底前（12月）最後一次的利率會議是否延續降息步伐，主席鮑爾（Jerome Powell）卻持保留態度，表示「並非一定要降息」的不明態度，令市場感到意外。

根據本次利率會議前的聯邦基金利率期貨顯示，近乎 100% 的市場投資人認為，聯準會將於 10月、12 月的利率會議各降息一碼，但經本次利率會議結束後，認為 12 月降息的比例已將下滑至 70% 以下。不只如此，近期幾位聯準會官員的談話顯示出，對於未來降息與否仍存在歧見。

緊接著公布的小非農就業數據（ADP）顯示，十月新增就業 4.2 萬人，與 ISM 公布的「服務業製造業指數」較前一個月攀升，兩數據均優於市場預期，支撐後續降息幅度縮減的臆測，更是進一步推升美國公債殖利率，這讓對於利率敏感度較高的長天期債券近期面臨賣壓。

觀察國內長債ETF表現，像是擁有 33.9 萬受益人的長天期美債ETF——元大美債20年（00679B），自近期高點迄今（12日）績效已下滑 1.6%；另一檔擁有 29.6 萬受益人的群益ESG投等債20＋（00937B），自近期高點迄今則跌了 1.7%。

然而，在利率敏感度較低的保護下，中、短天期的美國公債及投等級公司債這波就抗跌得多，另還有非投資等級債，跌幅不到長債的三分之一。像是全台首檔主動型、且為中短天期投等債ETF——主動聯博投等入息（00980D），自近期高點迄今跌幅僅 0.62%。

00980D 為全台首檔由經理人主動管理的ETF，其投組不受限於績效指標，聚焦於美國市場，並以中短天期投等公司債為主，積極參與聯準會降息潛力下美國投等公司債收益與價差機會。除了全面掌握各天期投等公司債機會，另擇優配置非投等債，有助於提升債息收入及長期報酬潛力。

現階段天期少於 10 年的債券佔比逾八成，平均存續期間 6.73 年，而在債種分佈方面，八成投等債，兩成非投等債。有別於目前市面上大部分被動式投等債ETF聚焦於天期長達 10 年、20 年的債券，00980D 的利率風險與債信風險相對較低，且波動往往較小。主動式的好處，在於也能投資人把關匯率風險，採取匯率適度避險，讓小股民投資時，能適度降低美元兌新台幣匯率影響，有助於降低價格波動。

聯博投信日前公告，00980D 的第二次配息預估金額每受益權單位為 0.114 元，延續了十月份首次配息的亮眼表現。以今日收盤價估算，預估年化息率可望達 6.6%，在一票投資級債券ETF中相當有競爭力；參與配息之最後買進日訂於 11 月 18 日，除息日為 11 月 19 日。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

