聯準會12月如暫緩降息 美股回檔恐達20% 台股同挫

隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮逐漸升溫。美國S&P 500指數經周期調整本益比逼近2000年網路泡沫高點，那斯達克「AI七雄」平均本益比逾35倍，但第三季營收增速已降至12%，低於第二季的18%。法人分析，若聯準會12月暫停降息、流動性退潮，美股科技股恐出現15%至20%的技術性回調，也將牽動全球與台股表現。

不過，台灣基本面仍展現強勁韌性，10月出口金額達618億美元，創單月歷史新高、年增49.7%，再度超越韓國，財政部預估全年出口可望突破6,000億美元，年增率上看三成，追平1980年代以來第二長上升週期，為台股後市提供支撐。

聯邦投信表示，雖然全球評價接近高檔，但美台企業第三季財報普遍優於預期，獲利動能穩健，建議投資人維持高持股水位，並依據財報表現汰弱留強、彈性調整組合。

聯邦投信表示，觀察台股產業面，AI應用出口暢旺與匯率穩定帶動相關供應鏈獲利創新高，銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、散熱模組及伺服器組裝等族群均受惠。

雖進入傳統淡季，但AI伺服器與高效能運算（HPC）訂單能見度可望延續至明年第一季，市場資金將持續聚焦基本面佳與具成長潛力的企業。聯邦投信指出，雖然市場對AI概念股的高估值仍有部分疑慮，但台股整體企業體質健全、產業鏈完整，仍具長期競爭優勢。

