聯準會12月如暫緩降息 美股回檔恐達20% 台股同挫
隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮逐漸升溫。美國S&P 500指數經周期調整本益比逼近2000年網路泡沫高點，那斯達克「AI七雄」平均本益比逾35倍，但第三季營收增速已降至12%，低於第二季的18%。法人分析，若聯準會12月暫停降息、流動性退潮，美股科技股恐出現15%至20%的技術性回調，也將牽動全球與台股表現。
不過，台灣基本面仍展現強勁韌性，10月出口金額達618億美元，創單月歷史新高、年增49.7%，再度超越韓國，財政部預估全年出口可望突破6,000億美元，年增率上看三成，追平1980年代以來第二長上升週期，為台股後市提供支撐。
聯邦投信表示，雖然全球評價接近高檔，但美台企業第三季財報普遍優於預期，獲利動能穩健，建議投資人維持高持股水位，並依據財報表現汰弱留強、彈性調整組合。
聯邦投信表示，觀察台股產業面，AI應用出口暢旺與匯率穩定帶動相關供應鏈獲利創新高，銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、散熱模組及伺服器組裝等族群均受惠。
雖進入傳統淡季，但AI伺服器與高效能運算（HPC）訂單能見度可望延續至明年第一季，市場資金將持續聚焦基本面佳與具成長潛力的企業。聯邦投信指出，雖然市場對AI概念股的高估值仍有部分疑慮，但台股整體企業體質健全、產業鏈完整，仍具長期競爭優勢。
更多太報報導
鴻海最強Q3 前三季大賺1股本 劉揚偉預告明年更多訂單合作、展望非常看好!
全年EPS保1告急? 佳世達陳其宏：市場唯有AI高、AI布局速度不夠快！
祥碩前Q3大賺5股本 Q4不淡！明年搭AMD高階發威+新代工客戶加入衝續創新高
其他人也在看
009804投資台灣前50大公司 可成核心配置
【記者柯安聰台北報導】隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮逐漸升溫。美國S 500指數經周期調整本益比逼近2000年網路泡沫高點，那斯達克「AI七雄」平均本益比逾35倍，但第3季營收增...自立晚報 ・ 7 小時前
美國政府開門在即 美股道瓊再創新高、台積電ADR跌0.18％
市場關注美國政府停擺可能即將結束，美股4大指數週三漲跌互現，道瓊指數收盤連兩天創下歷史新高，首次突破48000點，但那斯達克指數下跌。反映出投資人退出價格高昂的科技股。（請聽AI報導）。 隨著美中廣新聞網 ・ 47 分鐘前
美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策
美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...聯合新聞網 ・ 24 分鐘前
全球關稅危機、川習會及美中關係發展趨勢
此次川習會中，美中雙方各自有讓步及獲益。美國總統川普會後表示，與中國國家主席習近平會談「12分（滿分10分為標準）」；宣稱「非常棒的會議」。中國外交部新聞稿中引用習近平話語，稱中美雙方在多項重大問題上已「達成基本共識」，對未來合作抱有「良好前景」。然而，中國也提出希望美方在未來「避開四條敏感紅線」，以維持這次貿易休戰的穩定。奔騰思潮 ・ 16 分鐘前
【美股盤後】走勢分歧
（中央社台北2025年11月13日電）美國股市今天收盤走勢分歧，道瓊工業指數站上歷史新高，但納斯達克指數下跌。反映出投資人退出價格高昂的科技股，同時把焦點放在歷史性的美國政府停擺很可能即將結束。道瓊工業指數上揚326.86點或0.68%，收48254.82點。標普500指數攀小漲4.31點或0.06%，收6850.92點。那斯達克指數下滑61.84點或0.26%，收23406.46點。費城半導體指數揚升102.43點或1.47%，收7082.13點。中央社財經 ・ 1 小時前
全球石油、天然氣需求 續成長
國際能源總署（IEA）在最新年度《全球能源展望》報告預測，全球石油和天然氣需求將持續成長至2050年，一反先前預期全球將加速轉型至潔淨能源，同時預測全球可能無法實現氣候目標。工商時報 ・ 3 小時前
輝達否認將在墨西哥新利昂州投資10億美元建資料中心
（中央社墨西哥市12日綜合外電報導）墨西哥北部新利昂州（Nuevo Leon）州長賈西亞今天宣布，美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）計劃在當地投資10億美元建造1座資料中心。但數小時後輝達出面否認。中央社 ・ 1 小時前
見證過 30 年前的 .com 崩盤大場面，AI 要泡沫還有哪裡不一樣？
軟銀脫手輝達，或是之前每一次輝達回檔，都會引發 30 年前 .com 泡沫的陰影，擔心 AI 泡沫是否也不遠了？修正可能隨時會有，但泡沫破裂可不常見，在那場 .com 泡沫我看過了什麼大場面？玩股網 ・ 14 小時前
新壽分手費過關 輝達下周拜會蔣
輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，雙方拍板「分手費」44.3億元，台北市議會12日審查通過。北市副市長李四川表示，輝達已答應會概括承受新壽14.41億元成本，輝達總公司不動產部門副總裁下周將拜會市長蔣萬安，雙方將詳談設立分公司等細節，預估未來地上權權利金總金額不會超過125億元。中時新聞網 ・ 3 小時前
美政府有望重新開門 道瓊收盤首度突破48000點、AMD狂噴9％
美股今天收盤漲跌不一。美國眾議院即將就結束政府停擺進行表決，在銀行股和聯合健康集團股價帶動下，道瓊工業指數最多曾漲503點創盤中新高，收盤上漲326點，首度突破48000點大關，連二日創歷史新高。標普500指數幾乎持平。那斯達克指數受投資者拋售高價科技股拖累，下跌0.26%，連續第二個交易日走跌。美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰今天受訪時，駁斥外界對於科技巨頭在人工智慧（AI）高額支出的疑慮，稱AI支出是「正確賭注」，超微今天股價狂噴9%。中時財經即時 ・ 1 小時前
美政府重啟在即！美股漲多跌少 台指期盤後小漲6點
即時中心／林耿郁報導隨著投資人從高價科技股中撤出資金，轉而關注美國政府歷史性關門危機可能即將結束的跡象，華爾街主要指數週三表現分歧，道瓊指數創下歷史新高收盤，上漲326點，漲幅0.68%，收在48254點；標普500指數也漲0.06%；科技股的那使達克指數則下跌61點，跌幅0.26%。費城半導體指數則上漲1.47%。民視財經網 ・ 1 小時前
AI電力需求大 美核能股躍市場新寵
AI電力需求擴大，讓美國核能股成市場新寵，股價漲幅甚至讓許多當紅AI股望塵莫及。儘管該族群股價10月中創新高後急速拉回，但今年來累漲幅度仍遠超過大盤表現。工商時報 ・ 3 小時前
〈美股盤後〉AMD狂噴9% 道瓊首度突破48000點大關 再創歷史新高
美股主指週三 (12 日) 收盤漲跌不一，道瓊工業指數首度突破 48000 點大關，創歷史新高，標普 500 指數幾乎持平，那斯達克指數下跌 0.26%，連續第二個交易日走跌。鉅亨網 ・ 1 小時前
鴻海展望報佳音 破除泡沫化疑慮 明年AI非常樂觀
鴻海董事長劉揚偉昨（12）日於法說會表示，AI需求強勁，本季營運將顯著成長，看好明年客戶端對AI機櫃需求倍增，樂觀看待2...聯合新聞網 ・ 28 分鐘前
美政府有望結束停擺！四大指數走勢分歧 道瓊漲324點創新高、那指小跌
白宮指出，美國總統川普希望可以在當地時間12日簽署法案，結束政府停擺。市場樂觀看待也反映在美股，四大指數收盤互有漲跌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
美股收盤走勢分歧 道瓊指數創新高、那斯達克下跌
（中央社紐約12日綜合外電報導）美國股市今天收盤走勢分歧，道瓊工業指數站上歷史新高，但那斯達克指數下跌。反映出投資人退出價格高昂的科技股，同時把焦點放在歷史性的美國政府停擺很可能即將結束。中央社 ・ 1 小時前
AI低波投資術2／敢追高不怕崩！ 美股達人靠3層配置穩賺AI行情
「美股夢想家」粉絲專頁版主施雅棠，30歲時靠著投資美股、美債，年收益達百萬元超過薪資，便提早從警官一職退休，如今6年時間過去，他的財富持續增長，除了手中持股搭上AI科技趨勢，報酬大豐收，債券部位也發揮穩定人心效果，成為驚驚漲行情下，投資組合的定心石。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前
美政府關門危機有望落幕 歐股收紅
（中央社倫敦12日綜合外電報導）市場預計美國政府關門危機即將落幕，並對美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息抱持樂觀態度，歐洲主要股市今天收紅。中央社 ・ 5 小時前
【Hot台股】台玻盤中鎖漲停 網喊「董娘笑呵呵」 分析師：順勢追
今日社群台股最Hot議題 「台玻董娘笑呵呵」、「台玻也快燈了」、「台玻要上車的最後機會哦」、「台玻會不會今天攻上漲停?」、「台玻好大根」、「台玻!!!!!玻璃纖維又要起飛惹嗎!?」、「台玻登」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前