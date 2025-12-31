聯準會12月會議紀錄曝光 他主張利率已近「中性水準」

美國聯準會（Fed）公布12月9日至10日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄，顯示決策官員在是否降息以及未來貨幣政策路徑上存在顯著分歧。委員會最終以9比3票數通過下調聯邦基金利率目標區間25個基點，至3.5%至3.75%，這是2025年連續第三次降息25個基點。



會議紀錄指出，美國經濟正面臨就業市場放緩與通膨壓力持續的雙重挑戰。勞動力市場指標顯示就業成長已減弱，失業率略微上升，而通膨率雖有所回落，但仍高於聯準會2%的長期目標。這種情勢使聯準會的雙重使命──促進最大就業與維持物價穩定──同時暴露風險。

鮑爾：政策利率已接近「中性水準」



在投票過程中，3名委員投下反對票。其中，芝加哥聯準銀行總裁奧斯坦．古爾斯比（Austan Goolsbee）與堪薩斯城聯準銀行總裁佛瑞．施密德（Jeffrey Schmid）主張維持利率不變，以避免通膨風險進一步上升；聯準會理事史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）則支持更大力度降息50個基點，以更積極應對就業市場疲軟。紀錄顯示，即使支持降息的官員中，也有多人承認此決定「極為平衡」，部分人表示原本可支持維持利率不變。



多數與會者支持本次降息，視其為前瞻性措施，有助於在就業成長放緩之際穩定勞動力市場。但另一派官員強調，通膨回落進展已出現停滯跡象，需要更多證據確認通膨正持續朝2%目標邁進。紀錄引述部分官員觀點：「根據其經濟展望，在本次降息後，可能適合在一段時間內維持目標區間不變。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）及其他官員在會議中表示，目前政策利率已接近「中性水準」，既不明顯刺激也不抑制經濟成長。會議前，美國聯邦政府經歷長達43天的停擺，這是史上最長的一次政府關門，導致多項關鍵經濟數據發布延遲，包括就業與通膨報告。官員指出，這種數據真空增加了政策決策的不確定性，因此在等待新數據到位前，2026年進一步降息可能暫時擱置。



部分官員建議，在下次會議前蒐集更多勞動力市場與通膨數據，將有助評估是否需再次調整利率。隨著政府部門恢復運作，相關數據預計將陸續公布。

官員關注「K型經濟」現象



會議紀錄還提及官員對「K型經濟」現象的關注，即高收入與低收入階層消費模式出現分化。高收入家庭支出維持強勁成長，低收入家庭則對價格上漲更為敏感，受過去數年商品與服務累積漲幅影響，正調整消費習慣。

聯準會下一次貨幣政策會議定於2026年1月27日至28日舉行。根據CME FedWatch工具最新數據，市場預測聯準會在該會議維持利率於3.5%至3.75%不變的機率約為85%，較一個月前顯著上升。



