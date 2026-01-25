聯準會29日公布最新利率決策 各大投行看法分歧
聯準會將於1月29日公布最新利率決策，在去年12月連續第三度降息一碼後，市場關注是否進一步降息或選擇暫停調整。綜合多家華爾街投行最新預測，主流看法已明顯轉向「維持利率不變」，並認為短期內再度降息的門檻大幅提高。
摩根大通近日已撤回對1月降息的預期，改口表示近期數據顯示美國勞動市場並未快速惡化，失業率仍處相對低檔，薪資成長穩健，令聯準會缺乏急於行動的理由。摩根大通預測聯準會下一個政策動作會是在明年第三季升息一碼。麥格理銀行亦持偏鷹立場，重申今年第四季升息的預測。
巴克萊與高盛則同步延後降息時間點。兩家機構原先預期今年上半年降息，但目前皆認為聯準會最快要到今年中之後才會採取行動。高盛指出，若勞動市場如預期般趨於穩定，聯邦公開市場委員會（FOMC）將從「風險管理」轉向「政策正常化」，並已下調美國未來12個月衰退機率。巴克萊同樣預期，降息將落在較後段時程。
摩根士丹利也修正原先看法，將降息預測由年初延後至6月與9月，顯示其對短期經濟韌性的評估轉趨正面。摩根士丹利表示，企業支出與就業市場的表現，使聯準會在短期內更有空間觀望。
相較之下，富國銀行仍維持較溫和的降息預期，認為最快可能於3月至6月間啟動政策調整。美銀全球研究中心（BofA Global Research）則預估降息時間點落在6至7月。
整體而言，多數投行一致認為1月29日聯準會將維持利率不變。聯準會主席鮑爾先前亦強調，政策利率已接近中性水準，決策官員有條件耐心觀察經濟與通膨走勢。在通膨尚未回到2％目標、經濟成長仍具韌性的情況下，聯準會短期內按兵不動，已成為市場最主流的預期。（工商時報陳穎芃）
