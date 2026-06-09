聯發國際前五月營收破5億創同期新高 四大飛輪推升成長動能
聯發國際（2756）今（9日）舉行股東會，2025年度共發放現金股利3.3元，針對營運展望，聯發國際畫下未來三年發展藍圖，也正式啟動「四大飛輪策略」，透過茶飲事業、餐食事業、海外市場與供應鏈平台四大核心動能，打造亞洲餐飲品牌國際化平台，朝向全球餐飲品牌集團目標邁進。
聯發國際同步公告5月營收為1.05億元，年增6.9%，創下歷史同期新高，累積前五月營收為5.01億元，創下歷史同期新高紀錄。隨著天氣漸熱，進入手搖飲的旺季，加上在全球市場布局效益逐步發酵，以及茶飲與餐食事業同步推進，聯發國際對全年營運展望深具信心，預期整體營運表現將呈現逐季成長的態勢。
新時尚茶飲品牌UG 今年上半年全球門店可達到80店，其中包括台灣70家、北美6家、香港3家及馬來西亞1家，未來將持續深化台灣並同步加速海外拓展，除了台灣挑戰今年達到百店的里程碑外，也將持續進入新市場，深化海外布局；Sharetea歇腳亭品牌全球據點也突破500多家門店，後續也將持續深耕北美、亞洲、澳洲、印度等市場，擴大全球品牌影響力。
今年下半年，餐食事業將是聯發國際著墨的重點，日前已經正式成立餐食事業公司，由具備多年國際連鎖餐飲品牌經驗的詹憶雯擔任餐食事業總經理，全面負責餐食品牌開發、營運管理及展店策略。
聯發國際表示，餐食事業首發將聚焦南洋餐食的賽道，以「容易複製、快速發展、易帶出海」作為發展方向，將導入新商業模式和新品牌視覺，在產品力與營運模型成熟後，將快速複製展店，餐食事業目標3年內達成100家店規模，搶攻區域連鎖市場。
此外，為強化全球布局及海外營運管理能力，聯發國際同步邀請具備多年國際事務及餐飲經驗的趙士豪加入團隊，擔任海外事業部總經理，負責集團全球市場發展、國際授權及區域合盟，進一步提升國際競爭力。
展望未來，聯發國際將以四大飛輪作為核心戰略，包括茶飲雙品牌全球擴張、餐食品牌矩陣發展、海外市場深耕與國際授權、供應鏈與品牌投資平台建設。
↑圖說：聯發國際邀請具有多年餐飲經驗的詹憶雯(右2)和趙士豪(左1)加入，加速布局。（圖片來源：聯發國際提供）
聯發國際董事長鄭凱隆表示，公司已完成下一階段的成長布局，未來不再只是茶飲企業，而是以茶飲、餐食、海外市場與供應鏈平台為核心的餐飲品牌國際化平台，將透過四大飛輪戰略，持續推動品牌全球化與規模化發展，對未來五年成長充滿信心。
聯發國際總經理陳聖中表示，2026年是聯發國際第二階段成長的重要起點。隨著UG全球突破80家門店、台灣百店目標在望，以及餐食事業全面啟動，公司將持續透過人才、品牌與市場整合，打造更具規模且更具競爭力的國際餐飲集團。
↑圖說：UG馬來西亞首店盛大開幕，創造日銷破千杯的紀錄，在東南亞引發新時尚茶飲浪潮。（圖片來源：聯發國際提供）
更多品觀點報導
日勝生股東會 董座林榮顯宣示邁向「永續綠生活集團」
第一金100％現金股利非常態 法說會揭露台股投資、房市展望！
其他人也在看
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
業賣股賺錢別忘「這筆稅」要繳！少做一動作恐補稅44.8萬 國稅局說話了
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導AI產業帶旺台股，不少企業也利用閒置資金進場投資，盼替公司增加收益。不過南區國稅局提醒，營利事業出售國內有價證券所...
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
戒澱粉幾乎沒瘦！醫換「馬鈴薯放涼吃」一個月驟降3公斤
一名50歲上班族體重逼近百公斤，同時患有高血壓與蛋白尿，為甩肉幾乎完全拒絕碳水化合物，苦撐半年卻僅減去2公斤，還出現疲倦、臉色蠟黃及下肢嚴重水腫等症狀。腎臟科醫師洪永祥找出飲食盲點後，建議其將午餐白飯替換為帶皮蒸熟後放涼的馬鈴薯，短短1個月便成功減重3公斤，精神與氣色同步獲得改善。
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
AI供電點火！「電源供應器大廠」股價帶量翻紅 5月營收受關注
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導台股今（9）日跌深反彈，加權指數開高走高，開盤漲184.84點至43687.62點，截止上午12點30分，盤中最高暫報44715.33點，上漲...
流量婆媳1／小Call揪婆婆拍片創「百萬流量」！公開毛遂自薦搶商機
小Call在文中坦言：「現在大家都很少看電視了，所以我想要來脆上宣傳我自己。」她透露，近期與婆婆毛毛姐嘗試了許多家庭與婆媳相處的影片創作，成功在網路上凝聚了一群女性觀眾。雖然流量表現不錯，但看著合作信箱，讓她忍不住發問：「廠商爸爸媽媽是不是還沒看到我們？」事...
新竹氣爆4秒至少炸11次！車輛噴飛對街 民眾嚇喊：以為是砲彈
新竹市今（9）天凌晨發生氣爆事件，疑似是便當店瓦斯外洩，短短4秒內至少狂炸11次，巨大威力把整棟建築炸出一個大洞，整條街道滿目瘡痍，隔壁一對麵包店夫婦，在睡夢中被震碎的外牆壓住不幸死亡。驚天爆畫面曝光
頭髮捲入輸送帶！36歲男命喪大度路砂石場 北投警封鎖現場採證
台北市北投區驚傳命案，9日上午11時54分，1名36歲印尼籍達姓男子，被人發現倒臥在大度路一段的砂石場水坑內；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現達男已明顯死亡，遂交由轄區警方處理後續；警方隨即封鎖現場進行採證，至於達男死亡原因，仍待警方進一步調查釐清。
吵架先別惹！3星座女堪稱「冷戰天花板」！天蠍氣場直接壓制，「這位」越不理你、越讓另一半先低頭
有些女生一吵架就忍不住想把話講清楚，甚至巴不得當天就和好；但也有一種人，一旦進入冷戰模式，是真的可以安靜到讓你開始懷疑人生。她們不是不在乎，也不是沒有情緒，而是太清楚感情裡誰先亂、誰就容易輸。與其苦苦
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
房市3大新制上路！買新屋恐多花270萬 入住還得養樹、顧光電板
2026年房市迎來三項新制，從土方管理、綠容率到屋頂光電，這些增加的成本，都可能轉嫁到購屋者身上。在《房市讀懂了》節目中揭露：「未來買新房，可能要多花270萬元。」
工地主任傷勢曝！搜救員下馬太鞍溪「每步耗1分鐘」泥濘中突圍救出他
花蓮山區大雨60歲的鄧姓工地主任昨天（8日）下午遭湍急溪水沖走後失聯，當晚呼救才被發現，直到今天（9日）清晨4時39分將人救出送醫；經救治醫院也對外說明，鄧男全身有擦傷跟挫傷，腦部受到撞擊，有一點腦出血，將安排住院觀察。
超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光
近期梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，雖然帶來不便，但也為台灣水庫帶來豐沛進帳。這波梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸的寶貴水量，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」，民生、產業與農業用水的壓力均獲得大幅舒緩。
2026年中轉職潮來了！這4星座最適合轉換跑道，重新拿回人生主導權
2026年中星象開始進入一波很明顯的職涯洗牌期。有人會突然對原本的工作產生強烈的不耐感，不一定是薪水問題，是開始意識到自己已經卡在一個沒有未來感的位置太久了。
千元鈔「明星植物」超毒！男遭刺傷3週手指發黑化膿 住院1週險截肢
據了解，該名來自東埔地區的男子5月初在高山山屋周邊進行清潔作業時，因清除塔塔加薊而遭植物背面的尖刺刺傷食指，當下僅感到輕微刺痛，因此未特別處理。沒想到細小的植物刺可能殘留在皮膚內，導致傷口逐漸感染，短短3週內從小膿包演變成整根手指紅腫發黑，情況相當危急。5月...