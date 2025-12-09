聯發科任2025 IEEE GLOBECOM全球通訊學術會議主席！全面啟動6G新世代

聯發科



全球通訊領域頂尖旗艦學術會議2025 IEEE GLOBECOM，以「永續通訊，智慧無所不在」為主題，今年12月8至12日於台北舉辦。聯發科此次除擔任2025 IEEE GLOBECOM會議主席，亦受邀在年度論壇上進行主題演講、主持產業論壇、分享產業報告，同時有四篇論文入選發表及一主題受邀進行示範教學。

聯發科執行副總經理暨技術長，同時擔任今年會議主席的周漁君博士表示，未來十年，行動通訊將以智慧化、個人化與永續發展為核心，推動更高速、更大容量及無所不在的通訊網路涵蓋率。而運算、感測與通訊技術的整合，以及對隱私安全的重視，也將成為沉浸式個人化體驗的關鍵。2025 IEEE GLOBECOM匯聚頂尖專家，促進技術交流與國際合作，將助力產業掌握6G新世代通訊技術與全球趨勢。

聯發科除擔任2025 IEEE GLOBECOM會議主席及執行委員，亦將由聯發科技無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙，以「無所不在的涵蓋率，打造個人化、智慧化與永續行動服務」為題進行主題演講，深度剖析現今通訊的技術現況與挑戰，並從雲端原生的異質服務融合、AI驅動跨層優化，以及地面與非地面網路通訊技術增進幾個面向，介紹賦能下世代融合運算、感知之行動通訊系統架構的關鍵技術。

除此之外，聯發科也將主持聚焦6G後量子通訊安全（Post Quantum Security）主題之產業論壇，邀請國內外產業專家與學者，一同探討在量子電腦普及後，傳統通訊加密認證機制所面臨的挑戰及風險，期望梳理出6G新一代加密技術標準化的可能方向。同時，也將進行四場涵蓋6G通訊與運算網路融合（Integrated Communication and Computing, ICC）願景、手機直連衛星（Non-Terrestrial Network, NTN）的機會與挑戰、高效率運用6G頻譜的子頻全雙工（Sub-Band Full Duplex, SBFD）技術、以及提升收訊的多裝置協作式多天線傳輸技術（Device Collaborative MIMO, Co-MIMO）等產業演講。

聯發科技今年有4篇論文入選2025 IEEE GLOBECOM，內容涵蓋6G通訊與運算網路融合、非地面網路通訊（6G NTN）與近場通訊（6G Near-Field Communication）；此外，聯發科技旗下專精於人工智慧領域的研究單位聯發創新基地（MediaTek Research）也受邀進行主題課程講座（Tutorial），介紹基礎模型（Foundation Models for Communication Systems）在無線通訊系統中的設計原則與訓練方法，並說明此法特別適用於6G、AI驅動網路自動化，與以資料驅動優化通訊系統等領域之應用。

聯發科除於2025 IEEE GLOBECOM展現通訊領域技術領導力，今年也有20篇論文入選ISSCC、ICC、NeurIPS、CVPR、ICLR、ICML等半導體設計、人工智慧領域的全球頂尖學術會議與期刊。

