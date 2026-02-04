聯發科估今年手機市場很艱難 童子賢喊「老幹長新芽」：結合AI找到新賣點
針對聯發科法說會對智慧型手機需求放緩的示警，和碩董事長童子賢今（4）日表示，智慧型手機盤踞科技盟主地位已達16年，確實進入產品成熟期，但「老幹」仍能藉由 AI 應用的「新芽」重新煥發生機。
童子賢分析，智慧型手機自2007年iPhone發表以來，發展至今已遠超過一般數位產品的生命週期。他以數位照相機（DSC）為例，強調多數產品在5至6年後便會退潮，但手機因高度整合功能，在美、歐、日等發達國家早已達到消費飽和。他認為，未來的成長動能將主要來自中所得國家與開發中國家，而在高度發展國家，則必須仰賴「新的科技」來刺激消費。
對於 AI 是否能引發換機潮，童子賢持樂觀態度。他生動地以筆記型電腦的演進為例，指出筆電曾因平板流行而一度消沉，卻在電競筆電與比特幣挖礦機崛起後重新翻紅。童子賢表示，「老幹會長出新的芽，如果手機結合未來的 AI 應用能找到著力點，我也相信會有新的局面。」
身為玉山科技協會理事長，童子賢也強調，AI 浪潮目前正處於從萌芽走向成熟的關鍵年份。隨著運算能力從 NVIDIA 的 Blackwell 進化到新一代的 Vera Rubin（VR），效能比前一代更強，且已有越來越多廠家開始藉此獲利，形成良性循環。他深信，台灣作為全球 AI 發展中「少不了也脫不開」的合作夥伴，將在這一波效率提升與文明進步中扮演核心角色。
