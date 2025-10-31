聯發科估2025年營收創新高 明年策略調整價格

（中央社記者張建中新竹31日電）手機晶片廠聯發科技預期，在旗艦智慧手機、GB10專案及車用晶片成長帶動下，第4季營收將介於新台幣1421億元至1501億元，較第3季持平至成長6%。執行長蔡力行說，2025年營收可望超過190億美元，將創下歷史新高。

蔡力行表示，2026年可望持續有很好的成長機會，在產能吃緊的情況下，聯發科將策略性調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本。

聯發科下午召開線上法人說明會，公布第3季營運結果。因部分客戶提前於上半年拉貨，第3季營收新台幣1420.97億元，季減5.5%；毛利率46.5%，較第2季下滑2.6個百分點；歸屬母公司淨利252.21億元，季減9.4%，每股純益15.84元。

聯發科前3季營收4457.78億元，年增13.6%；毛利率48%，較去年同期下滑2個百分點；歸屬母公司淨利823.94億元，年減0.24%，每股純益51.76元。

展望未來，蔡力行說，天璣9500需求強勁，第4季手機晶片營收可望較第3季強勁成長；全年旗艦手機晶片營收表現也將優於預期，可望突破30億美元，年增逾40%。

蔡力行表示，第4季智慧裝置平台營收將受季節性因素影響而下滑；不過，多家中國智慧座艙客戶陸續推出高階和中階車款，將帶動第4季車用業績強勁增長，年增超過1倍，動能並將延續至2026年。

至於電源管理晶片方面，蔡力行預期，受季節性因素影響，第4季電源管理晶片營收將較第3季下滑。

蔡力行預期，第4季整體營收將介於1421億至1501億元，較第3季持平至成長6%；毛利率約44.5%至47.5%。若以第4季營收目標中間值計算，2025年營收可望超越190億美元，將創下新高。

蔡力行表示，2026年持續有很好的成長機會，在產能吃緊的情況下，聯發科將策略性調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本。包括旗艦晶片、車用、運算和資料中心將是未來營運主要成長動能。

他說，在過去1季，各行各業對代理人工智慧（AI）與AI應用持續創新推動對AI運算需求，多家超大規模資料中心宣布大幅增加資本支出，計劃在未來幾年部署強大的AI運算能力。這是人工智慧長期成長的良性循環，目前仍處於AI趨勢的非常早期階段。

蔡力行表示，聯發科將掌握AI帶來的成長機會，旗下第1個AI加速器特殊應用晶片（ASIC）專案執行順利，並以2026年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元規模。

蔡力行透露，聯發科持續積極與第2家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，並深具信心，預期未來業務將快速成長。（編輯：張良知）1141031