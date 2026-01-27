聯發科兩日大漲19%！外媒揭「2大原因」：跟台積電有關





聯發科在前兩個交易日創下最強勁的兩天漲幅，從低點1525元飆漲到1790元，漲幅達19%，而今（27）日盤中一度來到1820元創新高。對此，外媒《Cointelegraph》表示，聯發科的上漲有「2大原因」，其中包含受惠於與Google合作的TPU題材，以及因基金經理人持股台積電達到上限，而轉向買入聯發科。

報導中指出，由於張量處理單元（TPU）被視為人工智能的核心技術及未來AI運算的基石，交易員對聯發科與Google日益增長的合作感到瘋狂。這波漲幅也推動了加權指數創新高，其餘台灣晶片股如南亞科、聯電也同步上漲；不過與這兩家不同的是，聯發科因從傳統智慧型手機晶片，轉向客製化AI硬體而成為焦點，這是大型投顧正積極尋找的投資目標，特別在台積電高股價且投資空間受限的情況下，更加吸引市場聚焦。

廣告 廣告

報導說明，基金經理人不會突然「愛上」聯發科，實際上，自2022年Chatgpt問世後，台積電股價一路飆升。而由於許多投資組合中，佔MSCI新興市場和亞太區（日本以外）指數近12%，逼得基金經理人不得度另尋去處，聯發科就是新的選擇。

外資券商大摩在最新的研究報告中指出，「我們看到聯發科人工智慧專用積體電路的巨大潛力」，大摩表示，雖然Google也與Broadcom合作，但聯發科在將資源從手機轉移到AI晶片時，仍有可能獲得更多的收益，因此重申聯發科「優於大盤」的評等。

此外，晨星分析師李旭暘（Phelix Lee）則表示，聯發科目前的財測「過於保守」，公司僅將Google的訂單納入至10月，市場預估將會超越著個數字，考慮到近期19%的漲幅，交易員顯然認為這種情況相當可能。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



記憶體黑壓壓 台塑3寶撐盤 台股上漲124點

美退出WHO內幕曝！ 川政府轟世衛「假裝台灣不存在」

高市談台灣有事撤僑：無作為美日同盟將瓦解