聯發科再拿下Google超狂大單！TPU引擎火力全開 外媒：訂購量直接翻倍

Google TPU成為AI市場最熱門新寵，需求急遽升溫，而台廠聯發科與Google攜手合作，成功站穩TPU關鍵角色，根據科技媒體《Wccftech》指出，Google針對即將推出的TPU v7e晶片，已再向聯發科大量下單，規模是最初訂單量的2倍。

報導指出，Google的TPU持續成為市場關注焦點，特別是在推出最新一代Ironwood架構後，被市場定位為特別適合推論（inference）工作的最佳選擇晶片之一。

報導提到，而隨著新一代TPU問世，Google不僅內部需求強勁，也吸引了大量外部客戶的興趣，促使Google著手分散供應鏈，除了博通（Broadcom）之外，也納入聯發科作為合作夥伴。

報導表示，Google針對TPU v7e晶片，已向聯發科下達新一筆訂單，規模為最初訂單量的2倍，預期聯發科將明顯受惠；且由於聯發科與台積電關係密切，因此市場普遍預期能夠順利取得製造所需的CoWoS及先進製程產能。

報導指出，AI公司Anthropic是Google最具代表性AI的客戶之一，博通執行長陳福陽日前在最近一次財報電話會議中證實，Anthropic同意採購最高金額達100億美元的TPU機櫃級（rack-scale）基礎設施。

報導分析，當然，TPU是否足以對輝達（NVIDIA）長期以來的主導地位構成威脅，仍有討論空間，但就目前發展來看，Google的客製化晶片已明顯在ASIC領域占據主導位置。

