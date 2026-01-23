聯發科出清樺漢1800張 處分利益約2億元

王心凌23日帶著SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會唱回台北小巨蛋，加上1.0的版本，這個巡演將在24日的第79場完美落幕。SUGAR HIGH巡演橫跨2年半，其實對她的身心狀態是極為嚴苛的考驗，她曾經受傷、感冒、過度疲勞，甚至有在高強度演出後，下舞台因為體力透支而無法站立的時刻，為了每一次上台演出都能夠給出百分百的王心凌，她口罩不離身、嚴格的身體管理，巡演更維持高度節制的作息跟生活節奏，她學會在高密度移動與演出之間，保留最必要的能量與專注。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 2 則留言