聯發科前營運長朱尚祖轉戰慧榮半年 尾牙疑涉性騷遭停職

慧榮科技資深副總經理朱尚祖，疑因尾牙活動中涉及對女同事不當肢體接觸，遭公司停職並啟動調查。朱尚祖曾是聯發科共同營運長，一度被視為董事長蔡明介的接班人選之一，去年7月才加入慧榮，短短半年就發生職場爭議。

慧榮科技資深副總經理朱尚祖被爆在尾牙摟女同事的腰。（圖／翻攝自臉書新竹爆料公社）

臉書社團「新竹爆料公社」有網友發文踢爆，一名「空降竹北IC設計的高層、原本從聯發科來」的主管，在尾牙活動中涉嫌騷擾女同事。原PO曝光影片，該名高層對女同事伸出鹹豬手，親密摟腰間10多秒，批評對方「把公司尾牙當酒店在玩」。

影片一出，在網路上引起討論，眾多網友留言表示「因為女生穿的辣，就可以亂摸？」、「噁心死了，看得出來女生在抗拒」、「吃人豆腐好明顯」、「明目張膽的來耶，想紅就讓他紅」。也有網友表示「男人那麼愛伸出鹹豬手就讓他吃官司」、「連我是男生都覺得超級噁心」。

朱尚祖 。（圖／翻攝自微博）

根據《鏡週刊》報導，事發後，慧榮科技已對朱尚祖祭出停職處分，並啟動內部調查程序。業界人士透露，朱尚祖加入公司僅6個月就遭到解任。疑似涉事的女性員工則在社群平台表示「請大家無需過度解讀任何傳聞」，向外界報平安。

