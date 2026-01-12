聯發科前進零售聯盟大展 秀逾35項技術

（中央社記者張建中新竹12日電）IC設計廠聯發科今天宣布，參加全美零售聯盟（NRF）大展，現場展示超過35項智慧零售相關技術，包含貨架整理、即時庫存追蹤、便利支付等應用。

聯發科發布新聞稿，物聯網事業部總經理王鎮國表示，聯發科的運算、連接、邊緣人工智慧和多媒體能力，將可協助零售商在不斷變化的零售領域中保持競爭力。

聯發科指出，在全美零售聯盟大展中推出一款高性能、高效率的物聯網平台，這平台支援5G和Wi-Fi，並具備邊緣AI人工智慧和多媒體功能。

聯發科新推出的物聯網平台採用8核心Armv9中央處理器和嵌入式神經處理單元（NPU），支援生成式AI，可以協助打造自動識別和資料擷取、自助點餐機、數位看板等一系列零售物聯網產品。（編輯：楊凱翔）1150112