聯發科去年營收增1成 逼近6000億大關創新高！ 改寫IC設計業天花板

聯發科



天璣9500晶片帶動，IC設計大廠聯發科去年12月營收月增9.32%，年增22.99%至512.6億元。累計去年全年營收達5959.66億元，年成長12.32%，逼近6000億元大關，不僅改寫歷史新高，更刷新台灣 IC設計產業天花板。外資看好聯發科2026年至2027年將受惠 Google TPU ASIC晶片浪潮，陸續翻多目標價，點名聯發科是ASIC產業中最被低估的個股．

廣發證券分析師蒲得宇表示，Google TPU v8x系列出貨量將提升，且v8x/v8e平均售價將上調至3800美元、5000美元。因此上調聯發科2026、2027年ASIC營收預期上調至17億美元、80億美元，將可貢獻每股盈餘達6.5、31.0元。

蒲得宇分析，雖然投資人反應仍呈兩極分化，看空者擔憂智慧手機需求疲軟，由於投資人多頭部位並不高。聯發科可能是ASIC產業中最被低估的股票，2027年本益比僅15倍，因此將目標價上調至2000元。

