聯發科去年12月營收破512億 Q4高標達陣

[NOWnews今日新聞] 聯發科年終衝刺拉出漂亮尾盤，2025年12月合併營收衝上512.66億元，月增9.3%、年增22.9%，創單月同期新高；帶動2025年全年合併營收來到5959.65億元、年增12.3%，改寫歷史新高。

以季度來看，聯發科2025年第4季合併營收1501.88億元，季增約5.69%、年增約8.83%，也落在公司先前財測區間1421至1501億元的高標附近，顯示年底出貨動能符合預期。

聯發科預計1月15日在中國舉辦新品發表會，市場關注新一代行動處理器布局，外界推測將涵蓋中高階與旗艦定位；其中，傳聞已久的天璣8500被視為中高階產品線的重要接棒角色，近期也已有手機新品搶先採用，讓後續正式發表更具話題。

聯發科先前釋出財測時，以美元兌新台幣匯率1比30.6估算第4季表現，毛利率預估44.5%至47.5%、費用率約29%至33%。

市場也解讀，若以近期匯率水準換算，全年營收規模仍維持在高檔區間，主要成長動能來自智慧型手機、高效能運算與連網應用等布局持續推進。

