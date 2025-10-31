聯發科天璣9500上陣但蔡力行毛利率防線失守? 手機成本成難言之隱

聯發科執行長蔡力行。廖瑞祥攝



聯發科3奈米天璣9500上陣，叫好又叫座，但聯發科法說中第三季毛利率46.5%來到四年新低，預估第四季毛利率恐下探44.5%，等於被打回五年前的水準。聯發科執行長蔡力行在2017年就任時，立下的毛利率防線逐步失守，也驗證外資示警手機晶片面臨晶圓、記憶體成本轉嫁困難的窘境。

聯發科積極卡位AI ASIC戰場，蔡力行在今天法說釋出，明年AI ASIC就將貢獻10億美元營收，並持續與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中 專案，並對此深具信心。去年起各大CSP擴大資本支出 ，因此上調2028年AI ASIC可達到500億美元，聯發科有望拿下逾10~15%的市占率。

但在卡位AI ASIC市場之際，聯發科引以為傲的手機晶片卻傳來隱憂。聯發科今年第四季毛利率恐下探44.5%，這個數字等於是退回2020年的水準。聯發科也說明，第四季毛利率有考量產品組合，手機晶片毛利率是低於公司平均。

由於天璣9500用上台積電3奈米製程，近期DRAM價格調漲，外資就估算，光DRAM+NAND記憶體總成本已達110美元，與聯發科高階晶片天璣9400晶片110-120美元的定價相當。若2026年記憶體成本上漲50%，將對智慧單晶片的成本占比構成壓力。

明年聯發科將挺進2奈米製程，晶圓價格和記憶體雙漲，更遑論其他零組件成本疊加，手機成本如何轉嫁成了燃眉之急。無怪乎，在今年第三季法說時，聯發科拍板釋出， 在產能吃緊的情況下，將策略性地調整價格，並分配各產品線的產能,以反映不斷上升的製造成本。

蔡力行在2017從中華電轉戰聯發科時，當初他就任時就許下一個目標，毛利率就代表公司產品有高附加價值，因此每年毛利率都要維持相當的水準，這次毛利率守衛戰能否成功，值得關注。

