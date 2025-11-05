文 ‧ 洪崇晏

相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。

現在來看看外資與本土投顧給出的報告，會發現他們說的話跟做的事完全不同調，說法不重要，實際作為才是真實的。

外資:

摩根士丹利、高盛等證券相繼出具報告，認為聯發科（2454）毛利率前景恐有下修疑慮，因此紛紛下調估值。其中高盛除調降評等至「中立」，還將目標價下修至1,400元，降幅14%。大摩最近一個多月來，連續三度調降聯發科目標價，從1,800元降至1,588元、1,388元、法說前夕再降至1,288元，評等則早於9月中下旬即領先市場由「優於大盤」降至「中立」，相當罕見。

廣告 廣告

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新釋出的個股報告中指出，聯發科第3季毛利率為 46.5%，低於預估的 47.5%，單季毛利率未達標僅是開始，第4季預估為46%，也低於長期目標水準47%，甚至2026年仍有進一步下行的空間。

由於高階智慧機晶片無法為終端客戶帶來新價值，低階產品又面臨價格競爭，加上Meta的AI ASIC專案仍未定案，使未來毛利率有下修空間，明年可能下探至45%，暗喻每股稅後純益（EPS）也可能下調，因此給予「中立」評級、目標價1,288元。

本土投顧:

聯發科(2454)AI業務進展明顯加速，兩家主要投顧國泰期貨與富邦投顧同步指出，公司AI ASIC專案已步入量產前期，將自2026年起成為主要成長引擎，帶動營收再創新高。國泰期貨預估2026年營收將達6,955億元，年增16.7%，富邦投顧則上調目標價至1,800元，潛在漲幅達37%。

國泰期貨報告指出，聯發科旗艦SoC天璣9500需求優於預期，除大陸品牌外，年底將擴展至印度、東南亞與歐洲市場，預期2025年營收年增12.3%，達5,959億元。Smart Edge平台受惠AI消費產品滲透率提升，年增率上看四成，汽車業務則在大陸數位座艙導入下年增逾倍。研究部預估，聯發科2025與2026年每股盈餘（EPS）分別為67.96與81.95元，評價區間上移至19倍本益比，目標價1,550元，維持「買進」評等。

該報告強調，聯發科AI ASIC業務將自2026年起顯著貢獻營收，首年貢獻估達11.3億美元，並延續至2027年。車用晶片亦成功取得中國車廠新案，2026年車用營收將倍增於前一年。儘管代工費用上升導致毛利率微減至47.3%，但受惠產品組合改善與AI滲透率提升，整體獲利動能仍具延續性。

富邦投顧則指出，「等待終於迎來結果」，聯發科AI ASIC專案進度符合預期，TPU晶片已完成設計並投片，現正進入量產準備階段。公司對10億美元營收目標保持信心，但實現與否取決於台積電(2330)2026年下半年CoWoS產能供給。根據通路調查，Google已將聯發科TPU專案出貨目標自60萬顆上修至100萬顆以上，以平均單價3,000至4,000美元推算，2026至2027年潛在市場規模可達40億美元。

報告另指出，聯發科第二家ASIC客戶可能為Meta，該公司預計12月決定「Iris」專案供應商。若聯發科成功取得整顆晶片設計案，單價可達每顆8,000至9,000美元，將明顯提升產品含金量與獲利結構。富邦預估聯發科2026與2027年EPS分別為73.61元與92.56元，維持「買進」評等並調升目標價至1,800元。

聯 發 科 日 K 線 圖 ( 圖 片 來 源 : Y a h o o 股 市 )

▲聯發科日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點 - 理財周刊