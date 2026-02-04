聯發科好壞參半！蔡力行：今年手機業務艱困、AI ASIC 明年貢獻營收20％

聯發科



手機晶片毛利拖累，聯發科今天公布去年第四季毛利率創下19季來新低。聯發科執行長蔡力行表示，AI ASIC 業務10億美元目標可在2026年達陣，到2027年貢獻營收佔比可達20%，2028年市場規模至少500億美元，聯發科將可拿下優於先前訂出10%至15%市占率目標。他也指出，記憶體成本增加將轉嫁到客戶，今年全年毛利率目標仍保持在46%水準。

但蔡力行坦言，受到記憶體相關成本影響，2026年是手機艱苦的一年，終端需求受到影響，但需求會回來，聯發科會準備好，在手機循環週期後變得更為強大。

聯發科釋出第一季營收以美元對台幣匯率 1 比 31.2 計算，預期將在1,412 億元至 1,502 億元之間，比前一季持平至減少 6%，年減 8%至 2%。毛利率 44.5%至47.5%。

聯發科去年營收成長，主要來自旗艦與高階 edge AI 天璣晶片，以及 Wi-Fi 7、5G 數據晶片與 10GPON 等領先業界的通訊解決方案在全球市佔率的提升。

外資法人聚焦AI ASIC業務表現，Google TPU專案後續，以及輝達在GB10後的合作，蔡力行指出，已拿到大客戶下一代AI ASIC產品專案，與輝達新的合作產品也正在進行中。聯發科透過新一世代的AI ASIC向客戶提供更多價值，這將是雙贏模式，AI ASIC業務2026年可達10億美元，2027年持續成長，預估貢獻營收可達20%，2028年在500億美元的潛在市場中，將可奪下比10~15%更高市佔率。

受到記憶體相關原物料成本拖累，蔡力行指出，智慧機終端需求將受到衝擊。聯發科將與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合，致力緩解其所帶來的影響。聯發科2026年營運將持續受惠於 AI 產業大趨勢而成長。但同時將透過有紀律的定價策略與策略性的產能分配，優化獲利，也將持續專注於執行力，持續朝著中長期成長目標穩步前行，全年毛利率維持46%的目標。

