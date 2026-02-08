聯發科強攻AI／調手機千人軍團轉攻客製化晶片 聯發科蔡明介集中火力衝AI

聯發科急調千名工程師，搶攻AI商機。

新年伊始，台灣IC設計龍頭聯發科股價大噴發，一月下旬連續飆漲，市值衝上歷史新高，完全不受外界看衰今年手機出貨量的影響。本刊調查，看準AI大趨勢，聯發科董座蔡明介決定變換隊形，近期調派手機晶片上千研發團隊，轉調開發工業級ASIC（客製化晶片），除穩住Google首張ASIC大單外，同時也與輝達創辦人黃仁勳合作，搶攻AI PC市場。「為把握這個好機會，蔡明介天天緊盯進度，嚴格要求團隊絕不能夠出現任何閃失。」知情人士透露。

廣告 廣告

1月下旬，去年股價表現溫吞的IC設計龍頭聯發科技，突然旱地拔蔥、連續出現飆漲的走勢，不僅股價創新高，市值更攻上2.85兆元大關。各界好奇，就在記憶體連番大漲，各界預期手機、個人電腦等消費性電子產品出現漲價潮，恐怕會衝擊終端消費買氣，身為全球最大手機晶片供應商的聯發科，在研調機構下調今年手機出貨的負面消息下，竟逆勢大漲，究竟發生了什麼事？

本刊調查，能讓聯發科無懼手機晶片出貨下調逆風的關鍵，就在於董事長蔡明介佈局多年的ASIC（客製化晶片），今年要進入豐收期。「為了衝刺ASIC市場，MK(蔡明介）親自站上第一線督軍，因為他看好，ASIC接下來在AI市場的成長潛力，將超越輝達的GPU。」聯發科內部人士對本刊透露。

蔡明介（左）決定集中火力拚ASIC，蔡力行（右）負責操盤。

據市場調查機構Counterpoint Research的研究，AI伺服器ASIC晶片出貨量2027年將較2024年成長3倍，成長幅度驚人，到了2028年數量可望達到一千五百多萬顆，有機會超越輝達GPU的出貨量。「關鍵在於包括Google、亞馬遜、微軟和META等雲端服務業者（CSP），都非常想擺脫對輝達的依賴，紛紛找上博通、聯發科以及邁威爾（Marvell）等IC設計業者幫忙開發可取代輝達AI晶片的ASIC。」資深業內人士觀察。

向來看趨勢非常準的蔡明介，絕不會放過任何機會。「這種大方向改變，涉及長期策略發展，MK當然要親自參與，現在每天都進公司盯進度，和幾千位工程師一起努力，不能錯失AI大商機，今年的ASIC的營收目標要衝10億美元（約新台幣310億元）。」知情人士說。

據了解，為加速ASIC晶片開發，蔡明介決定大幅調動手機晶片研發團隊，已有千人團隊轉調，進入ASIC開發部門。「手機5G技術夠成熟，但電信營運商的投資回收不足，6G可能還要慢慢來。反觀CSP業者對ASIC的需求孔急，較有機會帶來出貨量與營業額，當然要轉彎。」知情人士透露，「目前由Rick（副董蔡力行）負責操盤，但調派手機工程師到ASIC也要尊重當事人的意願，目前人數確實還在增加中。」

更多鏡週刊報導

聯發科強攻AI1／全球手機今年銷量掉2億支？ 聯發科換軌8年前搶先布局

聯發科強攻AI2／為擺脫輝達專控谷歌覓出路 聯發科靠一專長估將入帳逾300億

聯發科強攻AI3／谷歌扶植第二供應商尬博通 聯發科一優勢拚彎道超車