聯發科強攻AI1／全球手機今年銷量掉2億支？ 聯發科換軌8年前搶先布局

5G手機技術成熟，投資回報速度已不如AI。

2月4日，聯發科副董事長暨執行長蔡力行在法說會中坦言，受到記憶體與零組件成本攀升挑戰，估計今年第一季手機相關營收顯著下滑。幸運的是，早在8年前，聯發科就開始佈局ASIC業務，受惠於AI大趨勢，蔡力行信心十足的說，今年ASIC業務將貢獻10億美元的營收，明年則將倍數成長到數十億美元，2028年將佔整體營收20％。

一名半導體大廠董事長對本刊表示：「記憶體價格狂飆，已對手機產業帶來相當大的壓力，一位中國手機客戶就告訴我，今年全球手機市場的出貨量會衰退兩億支，等於是兩位數的衰退，對手機晶片商來說，確實是警訊。」

廣告 廣告

翻開聯發科財報，目前手機晶片占公司營收比重約53到54％，平板電腦、筆電、電視以及WiFi晶片約占42％，電源管理晶片約占5到6％，也就是說，手機市場榮枯對聯發科業績衝擊不容小覷。

受記憶體價格飆漲影響，中國手機廠紛紛調降今年手機出貨目標。

不只半導體同業看衰，一位研究聯發科多年的半導體分析師就直言：「聯發科手機部門正面臨逆風。」記憶體缺貨與價格飆漲，直接對個人電腦與智慧型手機帶來非常大的漲價壓力，包括小米、OPPO、VIVO和傳音等四家中國手機大廠一月中旬就傳出調降全年訂單數量的消息，其中，小米和OPPO調降幅度超過二成，VIVO降幅也達15％，傳音今年出貨量也下調至7千萬台。

手機大客戶看衰今年出貨量的同時，上游台積電的晶圓代工價格持續翻揚，也對聯發科帶來壓力。「連高階的蘋果iPhone都吸收不了成本上漲，可能會調高售價，不僅衝擊消費買氣，對數量更大的中低階手機市場來說，漲價衝擊可能會更明顯。」資深半導體業者說。

已有外資券商調降聯發科今年的營收和獲利展望，像是香港的廣發證券甚至預估聯發科今年獲利可能會衰退。「所幸，ASIC業務今年將聯發科挹注業績，彌補手機衰退缺口，即便出現短期衰退，但大家並不擔心。」投資圈人士說。

外界憂心手機業績大衰退，但聯發科內部並不悲觀，一位聯發科主管就對本刊表示，「才年初，就說手機會衰退2位數，時間還太早，記憶體漲價確實會對手機產業有影響，但包括Trendforce等市調機構都只預估衰退2％，與外界傳言會衰退2億支，約下滑16％到17％的說法，落差實在太大。」

但今年手機出貨衰退已然確定，聯發科也動了起來。「既然整體出貨量會衰退，就要衝刺高階產品比重，來提高平均出貨單價，像是搶攻AI手機等新市場，還要多拚一些非手機市場的營收。」聯發科主管私下透露。

據本刊調查，被蔡明介看重的ASIC市場，聯發科已布局多年。早在2018年聯發科開始推出ASIC設計方案和配套技術，目前最大客戶就是Google。「聯發科的ASIC目前只有一個客戶，就是協助Google開發的TPU（張量處理器），但進度有點落後。」一份研究報告就直指問題核心。

「這個案子做很久了，技術困難度高，因為ASIC是給工業用的，跟聯發科過往賣給消費端的等級不同，全世界能做的沒幾家，加上晶片運算需求高，開發人力比起手機要多3倍，能拿到門票就很厲害了。」資深聯發科工程師對本刊透露。

更多鏡週刊報導

聯發科強攻AI2／為擺脫輝達專控谷歌覓出路 聯發科靠一專長估將入帳逾300億

聯發科強攻AI3／谷歌扶植第二供應商尬博通 聯發科一優勢拚彎道超車