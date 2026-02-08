聯發科強攻AI3／谷歌扶植第二供應商尬博通 聯發科一優勢拚彎道超車

在蔡明介帶領下，聯發科的手機晶片占有率後來居上。

谷歌的TPU目前主要與博通合作，由於效能相當不錯，日前甚至傳出可能外賣給臉書，未來市場潛力有機會超越輝達的GPU。不過，為了避免過度依賴博通，谷歌也開始扶植第二供應商，聯發科因為手中握大量的IP(矽智財)，因此獲得谷歌青睞，業界人士認為，由於聯發科的晶片性價比更高，依照過去手機晶片的發展歷程來看，聯發科未來有機會複製過去成功的模式，超車博通。

「聯發科目前雖扮演備谷歌的備胎角色，但長期來說，逐步取代博通成為ASIC要角，機會還是很大。」一位電子業高層以手機晶片為例，聯發科進入市場的時間比高通與德儀都晚，但幾年後，聯發科優勢就會浮現，「因性價比跟美商比起來，聯發科產品會更有競爭力，現在蔡明介只是剛進入AI伺服器晶片市場，未來只要手機和邊緣AI整合，聯發科有更大機會超車對手。」

據本刊調查，被蔡明介看重的ASIC市場，聯發科已布局多年。早在2018年聯發科開始推出ASIC設計方案和配套技術，目前最大客戶就是Google。「聯發科的ASIC目前只有一個客戶，就是協助Google開發的TPU（張量處理器），但進度有點落後。」一份研究報告就直指問題核心。

黃仁勳來台宴請供應商，證實與聯發科持續合作開發N1晶片。

「這個案子做很久了，技術困難度高，因為ASIC是給工業用的，跟聯發科過往賣給消費端的等級不同，全世界能做的沒幾家，加上晶片運算需求高，開發人力比起手機要多三倍，能拿到門票就很厲害了。」資深聯發科工程師對本刊透露。

不過，蔡力行對聯發科的ASIC業務則信心滿滿，去年3月，他就預期ASIC業務從2026年就可以貢獻營收超過十億美元（約新台幣310億元），接下來還會倍數成長。「我們將持續透過領先的關鍵技術實力，和強大的執行能力，掌握無所不在的AI帶來的成長機會。」蔡力行在法說會上說，「包括旗艦晶片、車用、運算和資料中心這些主要成長動能，將帶來亮眼的成績。」

博通早在10年前就與GOOGLE合作開發TPU。（翻攝Broadcom linkedin）

「我們的第二個ASIC專案，預計2028年開始貢獻營收，估計2028年全球AI使用的ASIC市場規模至少500億美元起跳，聯發科將占10到15％市占率。」蔡力行有信心地說。

據聯發科研發工程師對本刊透露，Google交給聯發科與博通設計的TPU，比起輝達的通用GPU更有效率，「如果能夠發展起來，不只Google自家使用，還能賣給臉書等CSP（雲端服務商），可有效打破黃仁勳壟斷AI晶片的局面，也是聯發科的好機會。」

