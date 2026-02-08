聯發科強攻AI4／聯發科與輝達競爭又合作 AI賽局脫穎而出考驗蔡明介

輝達與聯發科合作，推出AI超級電腦晶片。

谷歌與聯發科合作，是為了擺脫對輝達GPU的過度依賴，如今，谷歌的TPU晶片效能獲得認同，已經可以外賣，聯發科與谷歌合作，等於在AI晶片與輝達競爭。值得注意的是，聯發科同時間也和輝達合作，開發AIPC晶片，雙方必須要有一定的信賴基礎，未來才能有好的成效，這種既競爭又合作的關係，與過去聯發科在手機晶片市場直接硬槓高通和德儀的戰局截然不同，聯發科要如何在複雜的AI賽局脫穎而出，考驗董事長蔡明介的智慧。

依據市場調查機構Counterpoint Research的研究，AI伺服器ASIC晶片出貨量2027年將較2024年成長3倍，成長幅度驚人，到了2028年數量可望達到一千五百多萬顆，有機會超越輝達GPU的出貨量。「關鍵在於包括Google、亞馬遜、微軟和META等雲端服務業者（CSP），都非常想擺脫對輝達的依賴，紛紛找上博通、聯發科以及邁威爾（Marvell）等IC設計業者幫忙開發可取代輝達AI晶片的ASIC。」資深業內人士觀察。

廣告 廣告

看趨勢非常準的蔡明介，絕不會放過任何機會。「這種大方向改變，涉及長期策略發展，MK當然要親自參與，現在每天都進公司盯進度，和幾千位工程師一起努力，不能錯失AI大商機，今年的ASIC營收目標要衝十億美元（約新台幣310億元）。」知情人士說。

據本刊調查，被蔡明介看重的ASIC市場，聯發科已布局多年。早在2018年聯發科開始推出ASIC設計方案和配套技術，目前最大客戶就是Google。

不只與Google合作。日前輝達創辦人黃仁勳來台舉辦兆元宴，聯發科副董事長暨執行長蔡力行也是受邀座上賓之一，顯示雙方關係深厚。「黃仁勳想把AI算力延伸到個人電腦，找上聯發科開發GB10和N1二顆晶片。」知情人士透露。

依據市場調查機構Counterpoint Research的研究，AI伺服器ASIC晶片出貨量二○二七年將較二○二四年成長三倍，成長幅度驚人，到了二○二八年數量可望達到一千五百多萬顆，有機會超越輝達GPU的出貨量。「關鍵在於包括Google、亞馬遜、微軟和META等雲端服務業者（CSP），都非常想擺脫對輝達的依賴，紛紛找上博通、聯發科以及邁威爾（Marvell）等IC設計業者幫忙開發可取代輝達AI晶片的ASIC。」資深業內人士觀察。

據了解，GB10是專為桌上型AI電腦所設計，包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想已在去年第四季上市，「GB10銷售成績不錯，代表著聯發科打入輝達AI生態系，也從手機晶片升級到AI運算平台，未來還能延伸到邊緣AI晶片上。」業內人士分析。

此次黃仁勳來台，親口證實正與聯發科開發N1晶片，將把AI應用到消費性筆電與AI PC上，一旦產品熱賣，對雙方都將帶來更多的助益。「這款晶片主打Windows on ARM架構，運算效能極高、低功耗，專為具備強大AI能力的電腦所設計，應用相當廣泛。」黃仁勳笑著說。

蔡明介每天進公司，緊盯ASIC開發進度。

一方面與Google合作開發ASIC晶片取代GPU，同時間也與輝達合作開發PC用的AI晶片擴展新市場，蔡明介與黃仁勳之間，似乎處於一種既競爭又合作的微妙關係，與過往手機晶片只需單純面對高通廝殺的競爭截然不同，接下來，蔡明介要如何領軍聯發科在複雜的AI戰局中脫穎而出，在在考驗他的經營智慧。

更多鏡週刊報導

聯發科強攻AI／調手機千人軍團轉攻客製化晶片 聯發科蔡明介集中火力衝AI

聯發科強攻AI1／全球手機今年銷量掉2億支？ 聯發科換軌8年前搶先布局