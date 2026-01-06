聯發科推出Wi-Fi 8平台 首款晶片今年送樣

（中央社記者張建中新竹6日電）IC設計廠聯發科今天宣布，推出Wi-Fi 8平台Filogic 8000系列晶片，可以廣泛應用於寬頻閘道器、企業AP閘道器，以及手機、筆記型電腦和電視等各種終端裝置，首款晶片預計今年送樣。

聯發科發布新聞稿，副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，聯發科在美國消費性電子展（CES）展示Wi-Fi 8解決方案，展現推動次世代無線技術的承諾，也進一步鞏固聯發科在Wi-Fi中的技術領導地位。

聯發科指出，Wi-Fi 8因應現今數位化與人工智慧（AI）驅動的環境需求而設計，創新技術橫跨多AP協同運作、頻譜效率提升與共存、涵蓋範圍與連線距離、低延遲與可靠度最佳化等領域。

聯發科指出，Filogic 8000系列產品將鎖定搭載Wi-Fi 8技術的高階與旗艦裝置，首款晶片預計今年送樣，包括華碩、宏碁、HP、Buffalo、智易及鴻海等都將是客戶。（編輯：楊凱翔）1150106