聯發科攜手全球汽車零組件一線大廠DENSO！ 共同開發ADAS車用系統單晶片

聯發科．資料照



聯發科今天宣布與全球最大汽車零組件供應商DENSO展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。此次合作結合DENSO在車規級安全領域的專業與深厚的車輛整合經驗，以及聯發科在天璣車用平台（Dimensity AX）累積的高效能、低功耗系統單晶片（SoC）與AI運算能力的技術，為新一代駕駛輔助系統提供一個具備高度擴展性且可立即量產的平台。

本次合作聚焦三大主軸，以打造突破性的ADAS效能：車規級安全性可靠性合規性，業界領先的AI運算感知架構和IP組合，且能優化設計品質並縮短上市時程

廣告 廣告

聯發科副總經理暨車用平台事業部總經理張豫臺博士表示，此次合作結合兩大產業領先者優勢，不僅滿足全球汽車製造商和系統整合商最嚴苛的要求，更在安全性、功耗效率及AI感知技術上樹立全新產業標竿，帶領輔助駕駛的未來發展。我們正加速拓展引領市場的技術組合，為全球客戶重新定義汽車的駕乘體驗。

新平台關鍵技術亮點包括：

1.完整功能安全性、安全島、lockstep運算

2.AEC-Q100車用IC可靠度驗證、AUTOSAR車輛開放系統架構、車載通訊

3.異質性運算結合聯發科技AI/NPU加速器及先進ISP 技術

4.多鏡頭MIPI CSI-2、攝影機/雷達/光達感測器融合、ISP、ECC錯誤更正碼、OTA車輛軟體更新支援

聯發科期望透過此次的合作，與DENSO共同定義智慧移動的未來，並加速推動先進駕駛輔助系統在全球市場快速落地。

更多太報報導

首檔台股美債動態平橫ETF 00982T掛牌! 證交所董座：新型態ETF規模突破1500億元

北車隨機殺人案兆豐銀行員遇害 兆豐金總座：不捨會以最優撫卹

聖誕行情點火美股、台股三萬大關何時到來？ 投顧：3條件1時機點