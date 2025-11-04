聯發科攜手歐洲太空總署 完成R19衛星寬頻實網連線

（中央社記者張建中新竹4日電）聯發科今天宣布，與歐洲太空總署、Eutelsat及工研院等合作，完成符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線成功。

聯發科今天在部落格發文表示，這將為5G-Advanced NR NTN（非地面網路）技術的商業部署奠定重要基礎，透過全球統一的NTN技術標準，將不僅拓展衛星與行動通訊產業生態系的共通性以降低成本結構，並進一步推動全球NTN衛星寬頻裝置的普及與應用。

聯發科指出，這次測試採用OneWeb低軌衛星與聯發科技NR NTN晶片組，以及工研院NR NTN基地台進行通訊，實現包含Ku頻段、50MHz頻寬、條件式切換（CHO）等3GPP R19規範所定義的新功能。

其中，由Airbus所打造的OneWeb低軌衛星，搭載能接取Ku頻段服務鏈路與Ka頻段回傳鏈路的透明轉發器，並採用地球移動波束技術。

實網測試期間，搭載由SHARP開發的平板天線的NTN終端裝置，成功透過設置於荷蘭的歐洲太空總署歐洲太空研究與技術中心的閘道天線，完成與地面5G核心網路的連線。

聯發科無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，這次與生態系夥伴攜手合作，成功實現與Eutelsat低軌衛星實網連線，讓朝以3GPP為基礎的下世代NR NTN衛星寬頻通訊商用化又邁進一步。（編輯：張良知）1141104