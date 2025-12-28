聯發科攜手DENSO開發車用SoC 鎖定ADAS與智慧座艙應用

【記者呂承哲／台北報導】台灣IC設計龍頭聯發科技（2454）宣布，與全球最大汽車零組件供應商之一DENSO展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。此次合作結合DENSO在車規級安全與車輛系統整合的深厚經驗，以及聯發科技於天璣車用平台（Dimensity AX）累積的高效能低功耗SoC與AI運算技術，為新一代ADAS應用打造具高度擴展性可即時量產的平台。

雙方合作聚焦三大主軸，全面提升ADAS平台效能。首先在車規級安全性可靠性與合規性方面，該客製化SoC依循ISO 26262車用電子功能安全標準設計，提供ASIL-B/D等級的功能安全，並符合AEC-Q100車用IC可靠性規範及車用系統整合要求，為全球車廠與Tier 1供應商提供穩定且可靠的解決方案。

其次，在AI運算與感知架構方面，聯發科技透過異質運算技術，整合AI/NPU加速器與先進ISP，支援攝影機雷達光達等多感測器融合，並運用先進視覺途徑處理架構，整體平台效能與DENSO的車用專業領域進行深度協同優化，滿足高階ADAS對即時性與準確性的需求。

第三，在設計品質與上市時程方面，雙方提供完整的車規級產品組合，包括預先驗證的車規IP安全工作產品參考設計，以及符合ISO 26262與AUTOSAR車輛開放系統架構的開發工具，協助客戶提升系統設計品質，同時縮短產品開發與上市時程。

聯發科技副總經理暨車用平台事業部總經理張豫臺博士表示，此次合作結合兩大產業領導者的核心優勢，不僅可滿足全球汽車製造商與系統整合商最嚴苛的要求，更在安全性功耗效率與AI感知技術上樹立新產業標竿，將加速推動輔助駕駛技術的未來發展，並重新定義汽車駕乘體驗。

新平台的關鍵技術亮點包括完整的功能安全設計（ISO 26262 ASIL-B/D等級）安全島與lockstep運算架構，通過AEC-Q100車用可靠度驗證並支援AUTOSAR與多種車載通訊標準，異質運算架構整合AI/NPU與先進ISP，支援多鏡頭MIPI CSI-2介面攝影機雷達光達感測器融合，以及OTA車輛軟體更新機制。

聯發科技指出，未來將持續透過與DENSO的合作，共同推動先進駕駛輔助系統在全球市場的快速落地，並攜手定義智慧移動的新世代發展方向。

