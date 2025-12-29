聯發科攜手DENSO開發ADAS車用系統單晶片 整合先進AI技術與預先認證提供高度擴展且具快速量產的平台

聯發科與日本大型車用零組件供應商DENSO(電裝)宣布共同開發為先進駕駛輔助系統(ADAS)與智慧座艙的客製化車用系統單晶片，以聯發科於天璣車用平台、高效能及AI單晶片的能力，與電裝在車規級安全領域的專業與整合經驗，提供具備高度擴展與透過預先認證，可快速進行量產的車用平台。

由聯發科與DENSO共同開發的平台具備先進的性能與車規所需的充裕功能安全性，包括符合ISO 26262車用電子功能安全標準ASIL-B/D等級的完整功能安全性、安全島(Safety Island)與Lockstep運算，同時晶片本身具備AEC-Q100車用IC可靠度驗證、AUTOSAR車輛開放系統架構以及如TSN時效性網路協定、CAN FD彈性資料速率控制區域網路協定、LIN區域互聯網路協定等車載通訊界面。

晶片本身則具備聯發科長期耕耘的異質運算架構技術，並使用預先認證的車規級IP，包含高性能的CPU，以及具備異構加速的AI、NPU，還有具備攝影機、雷達、光達等多感測器訊號處理的ISP，還有多鏡頭MIPI CSI-2介面，並輔以DENSO在車用感測器的專業領域最佳化，使其能夠迅速處理各種訊號，並提供合宜的駕駛輔助資訊。

借助聯發科與DENSO雙方專業領域的結合，提供預先針對車規需求驗證的設計與工具，加速車輛產業導入先進駕駛輔助系統的時程及減少複雜度，助於實現先進輔助系統快速落地。

