聯發科攜手DENSO 開發ADAS車用晶片

（中央社記者張建中新竹26日電）IC設計廠聯發科今天宣布，與汽車零組件供應商DENSO合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。

聯發科發布新聞稿指出，這次合作是結合DENSO在車規級安全領域的專業與車輛整合經驗，以及聯發科在天璣車用平台（Dimensity AX）累積的高效能、低功耗系統單晶片與AI運算能力的技術。

聯發科副總經理暨車用平台事業部總經理張豫臺表示，與DESO合作期能滿足全球汽車製造商和系統整合商嚴苛的要求，並在安全性、功耗效率及AI感知技術上樹立產業標竿，推動輔助駕駛發展。

聯發科指出，與DENSO共同開發的客製化SoC依循ISO 26262車用電子功能安全標準設計，提供ASIL-B、ASIL-D等級的功能安全性，並符合AEC-Q100車用IC可靠性標準，及車用標準的系統整合要求。

平台還支援攝影機、雷達、光達多感測器融合，並運用先進視覺途徑處理。聯發科表示，受惠全方位的產品組合，包括預先驗證的車規級IP、安全工作產品、參考設計，以及符合ISO 26262車用電子功能安全標準與AUTOSAR車輛開放系統架構的開發工具集，方案能協助客戶加速產品上市時程。（編輯：張均懋）1141226