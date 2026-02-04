聯發科法說／手機市場變天警訊響起？聯發科蔡力行說重話了

財經中心／李宜樺報導

聯發科執行長蔡力行於自家法說會中直言，記憶體與BOM成本上升，將衝擊今年智慧手機終端需求。（圖／翻攝自YT@COMPUTEX

全球手機晶片出貨量龍頭聯發科（2454）法說會 4 日登場，執行長蔡力行罕見對今年智慧型手機市場釋出偏保守訊號。他直言，在記憶體價格與整體BOM表成本同步上揚壓力下，終端市場恐難再現強勁復甦，預期今年智慧手機需求將受到明顯衝擊，相關談話也為原本高度期待AI手機題材的市場投下震撼彈。

蔡力行示警 手機需求面臨壓力



蔡力行指出，儘管聯發科在全球手機晶片出貨量仍穩居龍頭，但產業面臨的結構性成本壓力正在升高，包括記憶體報價走揚、零組件成本上升，都將壓縮品牌廠與通路端的調整空間，進而影響終端拉貨動能。公司已預期本季手機相關營收將出現明顯下滑，市場須正視需求面變數。

聯發科執行長蔡力行於法說會中直言，記憶體與BOM成本上升，將衝擊今年智慧手機終端需求。（圖／翻攝自聯發科）

去年成績亮眼 今年氣氛急轉



回顧去年表現，聯發科手機業務以美元計營收突破100億美元、年增8%，寫下歷史新高，其中旗艦級晶片貢獻約30億美元，天璣平台成功站穩高階市場。然而蔡力行坦言，去年的高基期反而讓今年挑戰更為嚴峻，產業景氣並未全面回暖。

調整產品組合 對抗成本壓力



面對逆風，聯發科並未坐以待斃。蔡力行強調，公司將與客戶密切合作，策略性調整產品組合，藉由不同價位帶與應用布局，降低單一市場波動帶來的衝擊，並持續押注AI相關應用，為長期成長鋪路。聯發科4日股價上演黑翻紅，終場收在1800元整數關卡。

聯發科執行長蔡力行（左）於法說會中直言，記憶體與BOM成本上升，將衝擊今年智慧手機終端需求。（圖／AI製圖）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

