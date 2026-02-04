聯發科法說2》記憶體成「手機業殺手」？蔡力行嘆2026很艱難：預期Q1營收明顯下滑
聯發科技（2454）2025年交出了一份亮眼成績單，全年營收創下新台幣5960億元的歷史新高、年增12.3%。然而，在亮麗數據背後，執行長蔡力行卻對2026年智慧型手機市場釋出了審慎的「寒冬警訊」。他坦言，受限於記憶體（Memory）與整體物料清單（BOM）成本攀升，2026年對手機產業將是「艱難的一年」。
成本飆升衝擊需求 手機市場步入「週期性調整」
聯發科在2025年的手機業務表現強勁，年營收突破100億美元大關，其中旗艦級晶片天璣9500與8500的成功放量，貢獻了高達30億美元營收。然而，這股動能在進入2026年後正面臨挑戰。蔡力行指出，「在記憶體及整體BOM成本上揚的壓力下，我們預期智慧型手機終端需求將受到負面衝擊。」
面對分析師詢問，蔡力行直言，「2026年對智慧型手機來說是艱難的一年，需求將在今年甚至是未來一年半內維持疲軟」。他認為這是一個週期性的年度（cyclical year），整體手機市場出貨量可能會出現年減趨勢。
第一季展望保守 手機營收面臨顯著季減
受到成本壓力與消費性電子淡季影響，聯發科預期2026年第一季手機業務營收將較前一季「明顯下滑」。財務長顧大維公布的第一季財務預測顯示，以1美元兌換31.2元新台幣匯率計算，單季營收預計落在新台幣1,412億至1,502億元之間，較上季持平至下滑6%。
在獲利指標方面，聯發科預估第一季毛利率將維持在46%正負1.5個百分點。蔡力行強調，儘管面臨供應鏈成本上漲，公司將透過「有紀律的定價策略與策略性的產能分配」來守住利潤防線。
策略調整產品組合 以「高 ASP」抵禦出貨壓力
儘管市場總體需求承壓，但聯發科並未對市佔率感到悲觀。蔡力行指出，公司將與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合以緩解衝擊。他觀察到，即便出貨量面臨壓力，但由於每代新產品包含的矽含量持續增加，帶動了「混合平均售價（Blended ASP）」代代增長。
「我們對旗艦市場份額的持續增長感到有信心」，蔡力行表示，雖然整體市場出貨規模可能受記憶體漲價擠壓，但聯發科可以透過持續獲得市佔率，以及更具競爭力的ASP來平衡市場波動。
總結手機市場展望，蔡力行不忘為投資人打氣。他相信需求終將強勢回歸，「我不喜歡下行週期，但我相信聯發科在經歷過這次洗禮後會變得更強大」。並強調，聯發科在5G世代的地位與技術能力已遠勝過往，目前公司正利用這段時間調整體質，隨時準備在需求回溫時全力出擊。
