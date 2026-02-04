聯發科法說3》AI大趨勢撐腰！攜手輝達、DENSO有成效 這款AI超級晶片大賣

聯發科（2454）今（4）日在法說會中展現了跨出智慧型手機領域、全面擁抱AI轉型的成果。執行長蔡力行強調，2026年將是聯發科營運持續受惠於「AI 產業大趨勢」的一年。透過與全球領導廠商輝達（NVIDIA）與DENSO的戰略合作，聯發科已成功在高效能運算（HPC）與次世代車用電子市場建立強大據點。

插旗高效能運算：與NVIDIA合作 GB10效益顯現

聯發科在運算解決方案領域的成長極為亮眼，2025年受惠於強勁的AI應用導入與市佔率提升，該領域營收年增超過80%，達到10億美元規模。其中，最受市場矚目的莫過於與NVIDIA共同開發、應用於DGX Spark AI超級電腦的高效能運算晶片GB10。

廣告 廣告

蔡力行宣布，GB10專案目前已開始貢獻營收，且市場對於NVIDIA的DGX Spark反應非常正面。他預期，隨著運算效能需求的激增，相關營收增長將在2026年進一步加速。蔡力行強調，聯發科已展現出在先進製程上建構高效能異質運算系統的優異能力，足以支撐雲端AI解決方案的龐大商機 。

強攻車用市場：攜手DENSO 打造次世代ADAS平台

在車用電子佈局上，聯發科同樣傳來捷報。除了天璣智慧座艙平台與車載通訊系統市佔率持續提升外，聯發科宣布正與全球汽車零組件大廠DENSO共同開發ADAS（先進駕駛輔助系統）客製化晶片。

蔡力行指出，這項合作將結合DENSO在車規級安全領域的專業經驗，以及聯發科在高效能、低功耗SoC與AI運算的優勢。該平台將具備高度擴展性且可立即量產，為新一代駕駛輔助系統提供核心動力。聯發科預期，車用解決方案將在2026年為公司帶來顯著的營收成長貢獻。

Wi-Fi 8領先業界搶先卡位

除了雲端與車用AI佈局，聯發科在通訊技術的領先地位亦是其搶攻AI時代的基石。在今年初的CES展會上，聯發科已發表了業界領先的Wi-Fi8解決方案。蔡力行表示，雖然Wi-Fi7的營收在2025年已達成三倍成長，但公司已再次展現技術升級的領導力，預計2026年底前即會有早期客戶開始導入Wi-Fi8產品。

蔡力行總結道，隨著「無所不在的AI（Ubiquitous AI）」持續推動高效運算的極限，聯發科正站在技術升級的最前線。透過橫跨手機、平板、電視、車用及資料中心的全方位產品組合，聯發科已構築起強大的結構性優勢，不僅能抵銷消費性電子的週期性波動，更將在AI驅動的新紀元中穩步前行。

更多風傳媒報導

