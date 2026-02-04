聯發科法說4》2025營收5960億、EPS逾66元！財報成績單亮眼 布局台積電2奈米

聯發科（2454）今（4）日舉行法人說明會。受惠於旗艦晶片全球市佔提升及AI轉型成效，聯發科2025年全年營收突破新台幣5960億元，寫下歷史新猷。儘管整體手機市場面臨循環性調整，公司仍靠著強大的技術韌性，交出全年每股盈餘（EPS）66.16元的成績單。

2025年營收與美元獲利雙創紀錄

聯發科2025年全年合併營業收入為新台幣5959.66億元，較2024年成長12.3%；若以美元計價，年營收則達到191億美元，年增幅達15.6%。在獲利能力方面，雖然受產品組合變動影響，全年營業毛利率由前一年的49.6%微幅下滑至47.5%，但本期淨利仍穩健維持在1061.18億元規模。

執行長蔡力行強調，這項里程碑不僅彰顯了聯發科在動態全球經濟環境下的強大韌性，更反映出客戶對其領先技術與IP布局的信賴。蔡力行表示「這項里程碑為我們的未來成長打下了穩固的基礎」。

技術領航：2奈米設計定案與先進封裝布局

除了亮眼的財務數字，聯發科在先進製程的突破更成為法說焦點。蔡力行指出，聯發科已成為全球少數幾家率先完成台積電2奈米（2nm）製程設計定案（tape-out）的晶片公司之一。這不僅確立了聯發科在次世代高效能運算市場的地位，也展現了公司在先進製程節點上的開發能力。

針對資料中心客戶對傳輸速度與功耗的嚴苛要求，聯發科正加速投資「共同封裝光學元件（CPO）」、高速400G SerDes、3.5D封裝、客製化高頻寬記憶體（Custom HBM）以及整合式電壓調節模組（IVR）。

蔡力行表示，「我們相信這些策略性投資將進一步強化我們的技術藍圖，以滿足資料中心客戶不斷演進的需求」。

守住獲利防線：2026年目標維持46%毛利率

展望2026年，儘管全球供應鏈正面臨成本上揚的挑戰，聯發科財務長顧大維表示，公司將透過嚴格的產能分配與有紀律的定價策略，致力保護獲利能力。聯發科預期2026年全年的目標是將毛利率維持在約46%的水準。

此外，蔡力行強調公司將持續投資5G衛星通訊、6G、先進製程與先進封裝等關鍵技術，以布局邊緣AI與雲端AI解決方案。隨著Wi-Fi 8解決方案在今年CES發表並預計於年底前獲得客戶導入，聯發科已構築起強大的結構性優勢，不僅能應對短期的手機市場循環，更已在中長期的成長旅程中穩步前行。

