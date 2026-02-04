聯發科營收衝高 獲利衰退原因曝光

IC設計大廠聯發科公布去年第四季財報，在旗艦手機晶片「天璣9500」放量出貨及匯率助攻下，單季合併營收衝上1,501.8億元，年增8.8％，不過獲利卻踩煞車，單季稅後純益230.7億元，季減9.3％、年減3.6％，每股純益（EPS）14.39元，反映成本與費用壓力逐漸浮現。

從毛利結構來看，聯發科第四季合併毛利為692.8億元，季增4.8％、年增3.4％，但毛利率降至46.1％，季減0.4個百分點、年減2.4個百分點。聯發科坦言，主要反映部分產品組合變化，「恐怕與先進製程晶片比重、部分產品價格調整所致。」法人推測。

本業獲利同樣承壓。聯發科第四季合併營業利益218.5億元，季減1.5％、年增2％，營業利益率降至14.5％，季減1.1個百分點、年減1個百分點，顯示規模擴張並未完全轉化為獲利率提升。

真正拖累獲利表現是來自費用端快速升高。第四季合併營業費用達474.3億元，費用率31.6％，較前一季與去年同期同步攀升，其中研發費用高達392.4億元，占營收比重達26.1％。聯發科解釋，隨著AI、資料中心與先進製程平台布局加速，研發投資持續加碼，短期內難免對獲利造成壓力。

業外方面，聯發科第四季合併營業外淨利益為52.9億元，主要來自利息與股利收入，對整體獲利有一定支撐，但仍無法完全抵銷費用上升與毛利率下滑的影響。

從全年來看，聯發科2025年合併營收達5,959.6億元，年增12.3%，但全年毛利率降至47.5％，較前一年下滑2.1個百分點；全年稅後純益為1,061.1億元，年減1.0%，每股純益66.16元。換言之，在營收雙位數成長的同時，獲利出現小幅倒退，呈現「衝規模、壓獲利」的結構性轉折。

法人分析，聯發科目前處於高階產品與AI布局的投資期，短期財報難免承壓，但從長線來看，研發支出與產品升級能否轉化為更高附加價值，將是市場持續關注的指標。