聯發科發爐漲停助攻 台股衝破32,000點再寫新高

【記者趙筱文／台北報導】美歐政治局勢降溫，市場風險情緒回穩，美股四大指數延續漲勢，台股今（23）日開盤在權值股帶動下續揚，加權指數以31,788.77點開出，隨後在買盤點火下開高走高。

盤中最大亮點來自聯發科，股價強勢攻上漲停1630元，成為推升指數再創新高的關鍵動能。在聯發科領軍下，IC設計、記憶體、面板、矽智財與AI相關族群同步走強，傳產與金融股亦加入助攻行列，指數一度大漲近300點，最高來到32,042.44點，刷新盤中歷史新高紀錄。

廣告 廣告

權值股方面，台積電走勢穩健，台達電續強表態，與鴻海共同撐盤，電子三王齊步向上，強化多頭氣勢。此外，南亞科等記憶體族群「解禁出關」，買盤回流也為盤勢增添柴火。

市場指出，美國總統川普近期對外政策態度轉趨保守，包括改口不以武力奪取格陵蘭島，並取消對歐盟部分國家的關稅措施，讓原本籠罩市場的不確定性明顯降溫。資金風險偏好回升之下，台股出現報復性反彈，指數不僅順利站回5日線，更一舉突破32,000點整數關卡，被視為多頭延續的重要技術訊號。

隨著元月行情持續發酵，權值股輪流點火，台股能否挑戰「23年來最旺元月」，後續仍將觀察國際政經變化與電子族群續航力道。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通

王月「兩度開顱」昏迷5天女兒曝現況 與老友陳鴻約定好一事

危老效應拉不起買氣 高雄老公寓房價下跌成交量腰斬

