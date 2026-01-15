聯發科發表天璣9500s、8500新晶片！全大核架構整合AI處理器 強攻旗艦機市場

面對旗艦手機市場加速「AI化」、遊戲與影像體驗全面升級的競爭態勢，聯發科（2454）今（15）日推出兩款新一代手機晶片「天璣9500s」與「天璣8500」，分別鎖定旗艦與輕旗艦機種。前者主打3奈米製程與全大核架構、強化裝置端生成式AI推理與光線追蹤遊戲體驗；後者則以4奈米高能效與全大核設計切入年輕族群，強調更省電的效能輸出與更普及的AI影像能力。

聯發科資深副總經理徐敬全指出，聯發科持續擴大創新與研發投資，並維持在全球智慧手機SoC市佔率的領先地位。他強調，天璣9500s是「為普及旗艦體驗而生」，而天璣8500則是「專為年輕族群打造的輕旗艦行動晶片」，要以全大核與高能效等特色，延續在遊戲玩家族群的口碑與定位。

以旗艦機為定位的天璣9500s上，聯發科把重點放在「效能、能效與沉浸式體驗」的整合：採用3奈米製程，全大核CPU配置包含最高可達3.73GHz的Cortex-X925超大核，並搭配多顆Cortex-X4與Cortex-A720大核，結合高容量高速快取與天璣調度引擎，訴求讓裝置在高負載情境下仍能兼顧性能與續航。

聯發科天璣9500系列。（魏鑫陽攝）

遊戲面向則以Immortalis-G925 GPU為核心，鎖定3A級手遊的長時間穩定輸出；聯發科也把光線追蹤體驗再往上推進，透過內建的「天璣OMM追光引擎」提升渲染效率與畫面細緻度，同時搭配星速引擎的MAGT動態遊戲調控3.0與MediaTek Frame Rate Converter 3.0，強調在提升能效的同時延長續航，並支援最高165 FPS以強化競技對戰的即時反應。

「AI手機」則是天璣9500s另一個主戰場。聯發科指出，該晶片整合旗艦級AI處理器NPU，針對生成式AI推理與多模態模型最佳化，讓手機能在裝置端完成影像、內容生成等應用；在功能呈現上，包含AI即時照片美化、AI照片編輯（擴圖、去背、物件移除），以及通話、會議、文件等情境的AI內容摘要，瞄準社群分享與行動辦公需求。

影像規格上，天璣9500s搭載MediaTek Imagiq ISP，支援即時30 FPS運動追焦，以及8K全焦段杜比視界HDR影片錄製，並主打抓拍與降噪體驗，鎖定重視「隨手拍也要旗艦畫質」的使用者與內容創作者。

連線方面則導入5G Release-17 modem、四載波聚合（4CC-CA）與最高7Gbps下行能力，並搭配UltraSave 4.0省電、AI網路套件2.0、Xtra Range 3.0延伸室內Wi-Fi距離，以及手機對手機藍牙直連最遠5公里等功能，強化戶外與室內多情境的連線穩定度。

聯發科推出新晶片天璣9500s。（聯發科提供）

至於定位「輕旗艦」的天璣8500，聯發科主打4奈米高能效與全大核架構，CPU為8個最高3.4GHz的Cortex-A725大核，並支援LPDDR5X 9600Mbps，目標是在日常應用、遊戲與多工之間，取得更流暢也更持久的續航平衡。

GPU採用八核Mali-G720，聯發科表示其峰值性能較上一代提升25%、在同等峰值性能下功耗降低20%，並強調透過調度與星速雙引擎，帶來更穩定的幀率與更快的載入體驗；同時也把光線追蹤更廣泛導入手機遊戲，以提升畫面真實感與沉浸感。

AI能力方面，天璣8500整合MediaTek NPU 880，支援主流大語言模型（LLM/MLLM）與Stable Diffusion等圖像生成模型，並把AI影像處理做得更「一鍵化」：例如AI超清晰長焦、語意分割逐幀優化，以及反光移除、眩光抑制與魔法消除等功能，瞄準社群影像分享與日常拍攝的高頻需求。聯發科也提醒，上述所列效能與數據皆來自聯發科實驗室，實際表現仍會因終端產品設計而有所差異。

