聯發科盤中漲停創歷史新高價1630元 台股早盤驚見3萬2千點

台股早盤一度站上3萬2千點，聯發科一度亮燈漲停，隨著台積電從1770元翻黑，反而下跌10元，台股也瞬間收斂至平盤上下。（圖片來源／信傳媒資料庫）

台股23日早盤在台積電上攻1770元、聯發科亮燈漲停1630元之下，一度驚見32042歷史新高點，隨即台積電賣壓湧現、聯發科漲幅收斂之下，回到平盤上下整理。

美歐局勢緩解，不僅美股4大指數續揚，而台指期夜盤也首次站上32000點，延續漲勢，指數開高走高，漲近300點，指數來到32042點，再刷新紀錄。

台股驚見3萬2千點，聯發科早盤創歷史新高1630

聯發科一直布局ASIC有一段時間，但股價不如創意、世芯ky等活躍，聯發科預估，隨著AI伺服器與高效能運算需求急遽升溫，整體AI ASIC市場規模至少將達500億美元。聯發科已完成首顆與美系 CSP 客戶合作的 AI ASIC 專案 Tape-out，2026年企業級ASIC營收可突破10億美元，公司將積極爭取更多新業務，2027年的營收可達數十億美元，並目標以市場佔有率達10％至15％以上為目標。

但聯發科的股價之前在1545元、1575元似乎成了天花板，幾乎從去年3月到今年1月初，一整年股價都在區間整理，終於在這一波台股、韓股、日股同步創歷史新高之下，國際資金湧入，一大早股價就衝上1630元，雖然漲停被打開，隨後也有8、9％漲幅。

聯電大回檔，記憶體多方不干心仍多次反攻

今天最明顯的是前幾天非常火燙的聯電大回檔，早盤一度上漲到69.4元，隨後翻黑，10點的時候下跌3.4％，來到65.1元附近。

記憶體則呈現震盪格局，創見、鈺創都一度跌深，多頭再把股價拉回平盤附近，旺宏、華邦電空方占上風，仍出現3到5％不等跌幅，南亞科多頭不干股價下挫，硬是從跌10元拉回漲5元，10點左右回到平盤以上，在271元上下震盪。

代工大廠仁寶昨日董事長陳瑞聰大喊今年將有爆發性成長，受此激勵，股價在早盤漲了快5％，最高來到35.1元，隨後漲幅收斂，回到32元整理，仍維持0.5％的漲幅。

