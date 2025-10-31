聯發科第三季EPS達15．84元 AI與旗艦晶片成成長主力 2025營收將創新高

執行長蔡力行31日在法說會上表示，2025年第三季營收表現亮眼，2025全年營收可望再創新高，突破190億美元。（圖片來源／信傳媒編輯部）

聯發科技（2454）於10月31日舉行法說會，執行長蔡力行表示，2025年第三季營收表現亮眼，若以美元計算已達營運目標上緣，新台幣計算則超出預期，主要受惠於天璣9500晶片需求強勁，以及匯率優勢（實際匯率為1美元兌30元新台幣，優於預估的29元）。

蔡力行指出，AI浪潮持續推動產業創新，聯發科憑藉領先的技術實力與執行力，積極布局雲端與邊緣AI市場，並在多項業務展現成長動能。

廣告 廣告

雲端與邊緣AI雙軌並進，GB10與天璣9500成亮點

在雲端領域，聯發科首個AI加速器ASIC專案進展順利，目標2026年達成10億美元營收，2027年更上看數十億美元。公司已展現整合頂尖IP、管理先進製程與封裝供應鏈的能力，並與第二家超大規模資料中心洽談新案，預期2028年起貢獻營收。

邊緣端方面，聯發科第三季推出旗艦行動晶片天璣9500，採用雙核心NPU架構，提升AI拍照與助理體驗。與輝達合作設計的GB10也正式量產，支援DGX Spark超級電腦本地推理2000億參數模型，並可微調700億參數模型，展現強大AI運算能力。

此外，聯發科已完成首顆採用台積電2奈米製程晶片的設計定案，預計2026年推出，進一步強化在AI晶片領域的競爭力。

手機與智慧裝置平台穩健成長，車用晶片倍增

手機業務方面，第三季營收佔總營收53%，年增4%，受惠於天璣9500需求超預期，vivo X300與OPPO X9系列已在中國上市，年底前將拓展至印度、東南亞與歐洲。聯發科預期第四季手機業務將強勁成長，全年旗艦晶片營收可望突破30億美元，年增率超過40%。

智慧裝置平台佔第三季營收42%，年增14%，主要受惠於AI導入平板產品組合優化與網路連結市佔提升。雖季減6%，但第四季車用晶片營收預期年增逾一倍，並延續至2026年。旗艦智慧座艙平台C-X1預計2026年底量產，為未來成長再添動能。

電源管理IC業務則佔營收5%，年減4%，季減10%，預期第四季因季節性因素略為下滑。

展望Q4與2026，AI與旗艦晶片推升營收新高

展望2025年第四季，聯發科預期旗艦手機、GB10專案與車用晶片營收將成長，可望抵銷消費性電子季節性下滑。以匯率1美元兌30.6元新台幣計算，第四季營收預估介於新台幣1,421億元至1,501億元，季增0%至6%，年增-3%至9%。毛利率預估為46%±1.5%，費用率為31%±2%。

以中間值計算，2025全年營收可望突破190億美元，再創新高。蔡力行強調，聯發科將策略性調整價格與產能配置，以因應製造成本上升。展望中長期，公司將持續掌握AI、旗艦晶片、車用與資料中心等主要成長動能，穩健邁向下一波技術與營收高峰。

(原始連結)





更多信傳媒報導

日相高市早苗首次與南韓總統李在明會面 共同推進朝鮮無核化目標

關稅將有好消息？透露拜會鄭麗君見她「笑容滿面」 商總許舒博：台美談判應有好訊息

吳怡農遞交參選台北市長意願書 暗批蔣萬安「傳統政治經驗沒解決問題」

