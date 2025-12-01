聯發科第八屆「智在家鄉」得獎團隊揭曉！董座蔡明介：加速社會創新方案落地
第八屆聯發科技「智在家鄉」得獎團隊日前揭曉。本屆智在家鄉競賽升級推出「影響力加速計畫」，更加協助獲獎團隊落實解決方案，評審團從來自全台各地的提案中，先選出18組團隊進行兩個月的輔導，期間由聯發科技與智在家鄉夥伴安謀（Arm）、日月光（ASE）、益華電腦（Cadence）、vivo（依英文順序排列）組成的跨企業顧問團，提供參賽團隊專業諮詢，並於Demo Day發表成果及進行評選。最終野球革命團隊以台灣棒球人才永續為主題獲「影響力共創獎」抱走百萬獎金，與獲得「潛力先鋒獎」的科技小農（蔥破難關）、可澍科技共三組團隊，能與聯發科技進一步提案，申請所需的資源，加速創新計畫的實踐。
聯發科技董事長蔡明介表示，聯發科技智在家鄉競賽舉辦至今已邁入第八年，參賽團隊著眼的議題觸及社會上的多個面向，所運用的工具也不斷隨著科技趨勢精進。聯發科技為加速實踐這些創意能量，今年更深度地提供資源，協助團隊落實解方計畫，不僅有不少過往的參賽團隊，帶著更成熟的議題解方回歸，也有不少團隊方案已經過市場試煉，使這些社會創新方案更具永續力與影響力，也充分說明智在家鄉的「影響力加速計畫」不僅是智在家鄉的升級進化，更是聯發科技對社會承諾的深化。
評審長吳靜吉表示，回顧歷屆入圍團隊，早期多以物聯網、區塊鏈、虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等技術為主，近年則逐漸導入深度學習、生成式AI、衛星影像與定位技術，甚至奈米技術與材料循環等尖端科技，提出以數據驅動的創新解決方案。此外，第八屆智在家鄉的團隊輪廓有大幅的轉變，過往多著重議題與科技創新概念論述，而今年有五組是過往的參賽團隊，帶著更深刻的議題解方再次參賽，而入圍加速組的團隊過半數為登記立案的組織或社會企業，不僅具結構性、系統性的規劃與經營量能，團隊更能在追求收益與擴張的同時，持續以經營改善社會問題為最終目標。整體而言，參賽團隊愈加善用最新科技，持續提升方案的效率、可行性與社會影響力。
第八屆的智在家鄉「影響力加速計畫」為協助團隊將創意落地生根，擴大創新解方的社會影響力，透過評審多元背景、企業陪跑機制，以及與其他企業夥伴精準的協助，提供團隊所需的專業諮詢，以協助團隊將提案落實為具體的可行方案，其中，AIoT淨零智慧農業我最棒、Blue Sense Lab、Connect 10、BlueTrend 藍色脈動四組團隊榮獲企業獎；此次已不僅是智在家鄉的進化，更是聯發科技對社會承諾的深化，期待能藉此看到更多創新理念開花結果，為社會帶來正向改變。
