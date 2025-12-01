聯發科第8屆智在家鄉競賽 野球革命團隊獲百萬獎金

（中央社記者張建中新竹1日電）第8屆聯發科「智在家鄉」得獎團隊出爐，聯發科指出，由野球革命團隊以台灣棒球人才永續為主題，贏得「影響力共創獎」，抱走新台幣100萬元獎金。

聯發科今天發布新聞稿，董事長蔡明介表示，智在家鄉競賽至今邁入第8年，參賽團隊著眼的議題觸及社會上的多個面向，運用的工具也隨著科技趨勢精進。

蔡明介說，為加速實踐參賽隊伍的創意能量，聯發科今年深度提供資源，協助團隊落實解方計畫，不僅有過去的參賽團隊帶著更成熟的議題解方回歸，也有團隊方案已經過市場試煉，使這些社會創新方案更具永續力與影響力。

廣告 廣告

智在家鄉競賽評審長吳靜吉表示，今年的團隊輪廓有大幅轉變，有5組是過去的參賽團隊，帶著更深刻的議題解方再次參賽，入圍加速組的團隊有過半數為登記立案的組織或社會企業。

聯發科指出，野球革命團隊計劃為台灣潛力4級棒球選手建立國際級球探資料庫，解決區域性資訊落差的問題，並提升台灣選手能見度，獲得「影響力共創獎」，贏得100萬元獎金。（編輯：張均懋）1141201