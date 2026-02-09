聯發科組團攻「太空基地台」 手機直連衛星時間點曝光

你是否曾有這種慘痛經驗？在深山露營想打卡，或是海上釣魚想報平安，手機螢幕卻顯示「無服務」3個字？IC設計龍頭聯發科在新加坡大動作出手，要讓「斷網」成為歷史。

聯發科今（9日）宣布與空中巴士、ST Engineering iDirect、是德科技簽下合作備忘錄（MOU），這不僅是技術研發，更是一場關於未來通訊的霸權爭奪戰。

聯手大咖 要把衛星變「太空基地台」

這次合作的含金量極高，連即將成立的新加坡國家太空總署都派員見證，顯然要讓新加坡成為5G、6G衛星通訊的戰略基地。簡單來說，這群大咖要把空中巴士的低軌衛星變成「太空基地台」。以往衛星只是轉接訊號的「中繼站」，現在透過聯發科的技術，衛星將具備主動處理能力，讓通訊更直接、更穩定。

明年底見真章 5G NTN明年底落地手機端

外界最關心，這項技術何時可以使用？聯發科給了明確時間表，看好5G NTN（非地面網路）技術，最快在2027年底，就會正式落地在一般大眾使用的手機端。

這意味著，未來手中的智慧型手機，不再只能依賴地面的基地台。走入地面網路訊號到不了的死角時，手機會自動切換，無縫接軌「天上的訊號」。聯發科無線通訊技術資深本部總經理范明熙直言，目標要在覆蓋有限的地區，持續以科技連結世界，改善人們的生活。

事實上，聯發科早已是此領域的前段班。2025年11月已聯手歐洲太空總署（ESA）和工研院，完成全球首次符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線。

這次在新加坡簽署的協議，更是將目光瞄準了6G戰略。法人分析，在地緣政治影響下，國家安全和低軌衛星題材正夯聯發科透過衛星網路與地面網路融合，打造統一標準的連接架構，不僅能降低成本，企圖讓衛星通訊如現在的Wi-Fi一樣普及。