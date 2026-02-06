聯發科總座陳冠州：今年AI ASIC投資倍增 全年營運再創新高

聯發科總經理暨營運長陳冠州。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)全力搶攻AI ASIC(客製化晶片)市場，今年迎來開花結果，聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，今年投資在AI ASIC業務的金額倍增，預計今年AI ASIC業務可達成逾10億美元營收，明年上看數十億美元，AI ASIC業務將成為未來三年成長最強勁的產品線，並躍為公司第二大產品線，雖然今年手機業務將下滑，但在AI ASIC業務貢獻下，今年全年營運有望再創新高。

陳冠州指出，AI的大趨勢推動全球供應鏈技術升級與結構性變化，2029年半導體產值上看1兆美元，較先前預估提早一年，將有更多電晶體與小晶片、更先進封裝技術與更大型的封裝尺寸、更大量的高階產能需求，供應鏈因快速增加的AI算力需求造成供需失衡，價格上漲，交期延長，臨時追單的空間也受限，供應鏈優先配置產能給獲利率較佳的產品，許多AI相關供應鏈都在台灣，聯發科可順利爭取資源，共同成長。

陳冠州指出，聯發科持續投資最先進技術，包括次世代先進製程從2nm(奈米)到A14，今年聯發科將有2奈米產品推出，也是第一波採用A14製程的廠商，針對矽光子及光纖傳輸，聯發科也與台積電合作，未來將提升到3.2T矽光子引擎光纖傳輸。聯發科與全球一線合作夥伴、客戶、AI生態系與半導體供應鏈共同實現AI創新。此外，持續和輝達展開多項合作，以低功耗、高算力的產品為主，最新晶片將在今年台北國際電腦展亮相。

