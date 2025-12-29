聯發科總部麥當勞開幕 蔡力行穿制服鏟薯條、親站櫃台

麥當勞進駐聯發科總部員餐，蔡力行開幕日現身服務員工。（翻攝自聯發科技臉書）

速食店麥當勞進駐聯發科技新竹總部員工餐廳，今（29日）開幕，聯發科副董事長暨執行長蔡力行驚喜現身，親自鏟薯條、站櫃檯與同仁互動，引發網友熱議，幽默留言「員工時薪比我年薪還高」、「老闆，我開車可以有得來速嗎？」

聯發科表示，全台辦公室與近100間廠商合作，每日平均將近3萬人次用餐，今日宣布，麥當勞正式進駐新竹總部員工餐廳，為員工提供更多元的餐飲選擇。

開幕這天，蔡力行驚喜參與快閃活動，親自為員工鏟薯條、站櫃台送上祝福，活動照片在社群曝光後，引發網友與員工熱烈討論，留言幽默表示「這包薯條很貴，員工時薪比我年薪高」、「老闆，我開車可以有得來速嗎？」、「看到發哥回歸麥當勞Logo本業，真是感動」。