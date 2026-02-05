聯發科股價攻上1800元的底氣來了！今年資料中心ASIC營收上看10億美元，2027年「達數十億美元規模」

聯發科（2454）近期忽然變成飆股，今年以來股價已經跳升逾兩成，周三（2/4）以1800元作收，盤中最高站上1810元，直逼不久前觸及的歷史新高1820元。 聯發科管理層在周三下午的上季法說會中指出，除了2025全年營收年增12.3%至5960億台幣的歷史新高，更令投資人期待的是，隨著全球資料中心（data center）需求快速成長，聯發科有信心2026年來自資料中心ASIC（企業級客製化晶片）的營收突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。 聯發科也預期，ASIC的後續專案，將在2028年開始貢獻營收。

蔡力行：聯發科正加速投資多個關鍵領域，強化在資料中心供應鏈地位

聯發科執行長蔡力行周三在法說會做營運報告時表示，資料中心的市場需求正快速成長，聯發科非常有信心2026年資料中心ASIC的營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。



其次，公司也正全力執行後續專案，預計於2028年開始貢獻營收。

聯發科正加速投資多個關鍵領域，以強化在資料中心供應鏈的地位。首先是針對資料中心AI系統架構、關鍵矽智財開發及先進技術，已整合內部研發資源並增加對外招募。聯發科藉此展現出在先進製程上構建高效能異質運算系統，及先進封裝技術的優異能力，為客戶帶來顯著的PPA改善與功率密度（power density）的提升。

此外，為支持長期成長並掌握新的市場機會，聯發科持續投資多項關鍵技術，包含高速400G SerDes、共同封裝光學元件（CPO）、3.5D封裝、客製化高頻寬記憶體（Custom HBM），以及整合式電壓調節模組（IVR）。

「我們相信，這些策略性投資將進一步強化我們的技術藍圖，以滿足資料中心不斷演進的技術需求。」

聯發科2026年「會調整價格，以反映上揚的供應鏈成本」

蔡力行也指出，隨著AI持續推動產業拓展與帶動需求快速成長，全球供應鏈在2026年正面臨供不應求的挑戰，進而導致整體供應鏈成本上揚。聯發科已掌握支持資料中心ASIC及其他領域成長所需的產能。

其次，聯發科會調整價格以反映上揚的供應鏈成本，並以整體獲利能力為考量，做產能分配。

「我們相信，聯發科技2026年的營運，將持續受惠於AI產業大趨勢而成長。聯發科技將在這堅強的基礎之上，持續投資包括5G衛星通訊、6G、先進製程以及先進封裝等關鍵技術，以佈局邊緣AI與雲端AI解決方案，全力掌握未來成長契機。」

去年Q1法說會，蔡力行已經對ASIC鋪梗

其實在2025上半年，蔡力行就提過在ASIC方面的布局及展望。

去年4月他在2025年第一季法說會中曾表示，AI加速器ASIC業務，將有潛力從2026年起貢獻相當規模的年營收。

當時他表示，隨著市場不斷尋求客製化晶片以提升資料中心效率，聯發科有更多生意機會，客戶非常認同公司利用先進製程和封裝技術，來實現最佳效能、功耗和面積（PPA）的技術能力。

其次，靈活的商業模式使客戶能結合各種設計方式，包括規格設計（spec-in design）、RTL設計（RTL-in design）和GDS設計（GDS-in design）、有彈性的HBM安排以及先進封裝整合等，以優化客戶的整體擁有成本（TCO）。

「我們持續以2026年起，企業級客製化晶片能貢獻相當規模的年營收為目標，並期望在這個快速成長的市場中取得更多進展。」

千金股聯發科的AI戰略：從AI手機、汽車、超級電腦到ASIC資料中心，發哥都準備好了！





