聯發科股價連日大漲攻新高 董座蔡明介身價水漲船高、持股市值達739.8億元

聯發科董事長蔡明介。（圖／鏡週刊提供）

近期在台股不斷創新高、突破三萬點之際，股價沉寂已久的台灣IC設計龍頭聯發科（2454）也重新動起來，台股在台積電股價開始休息後，權值股全面動起來，經歷台達電漲停後，聯發科也直衝漲停，並在今日收盤收在1770元，刷新歷史紀錄，董座蔡明介身價也達到739.8億元。

聯發科在2025年度過一年好年，2025全年營收5959.66億元，寫下歷史新高，聯發科未來不僅單押智慧型手機晶片，更積極進軍AI ASIC市場，目標市占率10至15%，法人預期，切入AI ASIC市場能讓聯發科在智慧型手機進入高原期後，接棒成為新的成長動能，營收獲利都有望提升。

聯發科近期連兩天大漲近20%，股價也攀上1770元史上新高價，盤中最高更來到1790元，聯發科董座蔡明介身價也因此水漲船高，根據公開資訊觀測站的數據顯示，自2025年12月止，蔡明介個人持股達41798張，總市值高達739.8億元。

聯發科將在2月4日舉辦法說會，外界關注聯發科今年營運展望，以及是否能夠再續去年成長。



