聯發科股價連日大漲攻新高 董座蔡明介身價水漲船高、持股市值達739.8億元
近期在台股不斷創新高、突破三萬點之際，股價沉寂已久的台灣IC設計龍頭聯發科（2454）也重新動起來，台股在台積電股價開始休息後，權值股全面動起來，經歷台達電漲停後，聯發科也直衝漲停，並在今日收盤收在1770元，刷新歷史紀錄，董座蔡明介身價也達到739.8億元。
聯發科在2025年度過一年好年，2025全年營收5959.66億元，寫下歷史新高，聯發科未來不僅單押智慧型手機晶片，更積極進軍AI ASIC市場，目標市占率10至15%，法人預期，切入AI ASIC市場能讓聯發科在智慧型手機進入高原期後，接棒成為新的成長動能，營收獲利都有望提升。
聯發科近期連兩天大漲近20%，股價也攀上1770元史上新高價，盤中最高更來到1790元，聯發科董座蔡明介身價也因此水漲船高，根據公開資訊觀測站的數據顯示，自2025年12月止，蔡明介個人持股達41798張，總市值高達739.8億元。
聯發科將在2月4日舉辦法說會，外界關注聯發科今年營運展望，以及是否能夠再續去年成長。
更多鏡報報導
外資給出目標價2500元！聯發科又漲停創新高 攜手台積電帶台股站上32184點破紀錄
AI ASIC全面點火！聯發科目標10至15%市占率 有望獲更多台積電CoWoS產能
TPU太旺！Google扶植聯發科抗衡博通 專家這麼說
35歲BL劇男星管麟宣布登記結婚！日期藏甜蜜紀念 小3歲妻備孕計劃曝光
其他人也在看
台股再創新高！台積電1785元改寫天價 聯發科暴衝逾9％
台積電ADR上周五大漲超過2%，刺激台股上攻，今（26日）早盤以32,002.56點開出，隨後上漲超過200點，觸及32,184.38點，改寫歷史新高。台積電開低後上漲15元，觸及1,785元改寫新天價，聯發科持續暴漲，強漲150元（或9.20％）觸及1780元，鴻海小漲1元，觸及222.5元，廣達漲3元，觸及283元。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
《台北股市》電子雙王登峰 台股漲逾200點再創歷史新高
【時報-台北電】上周五美股高檔震盪，台積電ADR上漲2.29%。台積電(2330)今開盤跌5元至1765元，台積電開低走高，台股開高41點後隨台積電走揚，再創歷史新高紀錄。 台積電及聯發科(2454)等電子權值股續強，尤其是聯發科大漲挹注指數，加上傳產原物料塑化股台化(1326)等上攻，以及DRAM股上攻匯聚人氣。台股由台積電創下歷史新高1785元帶動，指數最高漲222.87點至32184.38點新高。9時15分，台股漲214至32176點，台積電1780元。聯發科今早再觸及漲停，連兩天大漲並創新天價，成為攻擊的主力。 國票投顧表示，自去年12月中旬加權指數回測季線後，至今累積漲幅已超過5,000點且持續穩守於十日線之上，顯示多頭結構與動能維持強勢。雖短線在資金動能偏熱下，不排除出現獲利了結賣壓，惟在十日線尚未跌破前，回檔仍屬健康整理，拉回仍可視為偏多佈局的進場機會。 群益投顧指出，上周五電子權值股動用低基期的聯發科等支撐指數，台股上周續創新高，買盤積極作價，但亦須謹慎風險趨避。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台股收盤漲逾百點 收32064點創史高 台積電創高後收黑！4檔記憶體股漲停
美股23日互有漲跌，道指、費半下挫，那指、標普小幅收紅。台股今日（1/26）開盤即越過3萬2千點大關，早盤最高漲逾200點至32184.38點，再度改寫盤中新高。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台積電衝1785元新天價 市值突破46兆元再創新高
（中央社記者鍾榮峰台北2026年1月26日電）晶圓代工龍頭台積電(2330)股價今天早盤衝上新天價1785元，漲15元，貢獻大盤點數約121點，市值再創近新台幣46.29兆元新高。受惠人工智慧（AI）市場需求強勁，台積電第1季營運表現可望淡季不淡；若以美元計價，第1季營收估季增4%，2026年美元營收預估成長近30%；台積電今年資本支出規劃增加為520億美元至560億美元。在2奈米製程布局，台積電按照原先規劃在2025年第4季量產，受惠智慧型手機、高效能運算（HPC）和人工智慧應用帶動，預期台積電今年2奈米營收將快速成長。台積電也推出更先進N2P製程技術，計劃今年下半年量產；另外，A16製程技術採用超級電軌（SPR），也將照計畫在今年下半年量產。台積電先前在法人說明會中指出，AI市場近期發展情勢非常正向，2025年AI加速器營收比重達17%至19%。（編輯：張良知）中央社財經 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
聯發科飆天價1,770元收盤 股價超車台積電
晶片大廠聯發科（2454）股價持續創新高，26日盤中一度衝達漲停1,790元，寫歷史新高，終場則是收在1,770元， ...聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3則留言
台積電擴產計畫持續推進，先進製程需求推升營運
MoneyDJ新聞 2026-01-26 12:17:51 數位內容中心 發佈台積電（2330）近期公布的資本支出規劃與法說會展望，顯示公司將在先進製程與先進封裝領域持續擴大投資。公司管理層在2026年資本支出估值區間由先前預期上修至520億至560億美元，較2025年成長逾兩成，主要係因高階AI晶片與高效能運算（HPC）需求增長。 在全球佈局方面，台積電說明將持續在台灣投資先進製程與先進封裝，同時依客戶需求加速美國擴廠，包括亞利桑那州多座晶圓廠與先進封裝設施。財務長黃仁昭表示，最先進製程仍以台灣為主，海外擴建以滿足客戶在地化與產能補充等需求為主軸。 先進封裝部分，供應鏈傳出台積在南科與嘉義規劃新增封裝廠房。公司對外回應指出，仍以公開資訊為主，並已在嘉義進行P1、P2等一期廠區動工且陸續進機，未來擴充空間可支援後續二期計畫。 資本支出結構上，公司預估2026年約60%至80%用於先進製程技術，約10%用於特殊製程，另有10%至20%用於先進封裝測試、光罩生產及其他項目。管理層強調，儘管資本支出規模大，但仍將兼顧財務報酬與股東回報目標。延伸閱讀：台積今年資本支出520~560億美元，續創Moneydj理財網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台股站穩三萬點 財委會雞排珍奶慶祝 彭金隆手拿金元寶：期待經濟持續向上
台股站穩三萬點，國民黨立委羅明才26日於立法院財委會邀請財金部會長官一同慶祝，請所有財委會列席人員吃雞排、喝珍奶，另外還送上金元寶牛軋糖，「希望台灣人民面對台灣經濟可以天天吃到飽」，更承諾若台股站上四萬點，將加碼送面膜。中時財經即時 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
搶5G手機入門款商機，三星Galaxy A07 5G 2月初開賣，聯發科受惠
【財訊快報／記者劉居全報導】三星電子Galaxy A系列手機以高性價比定位，深受全球消費者青睞，根據研調機構數據顯示，Galaxy A06蟬聯2025年第一季至第三季全球手機熱銷機種前十名，看好市場需求，台灣三星宣布引進新一代Galaxy A07 5G，集結6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6,000mAh大電量、可靠耐用性及便利的AI應用，讓消費者可以親民價格輕鬆入手，此次Galaxy A07 5G共推出酷潮黑、裸光紫2色選擇，4GB RAM+128GB ROM單一版本，建議售價5,990元。預計二月初於三星智慧館、三星商城、三大電信包含中華電信(2412)、台灣大哥大(3045)、遠傳(4904)及各大通路陸續開賣；而台廠供應鏈聯發科(2454)等可望受惠。台灣三星表示，Galaxy A07 5G搭載聯發科D6300八核心處理器，具備6.7吋大螢幕、120Hz螢幕更新率，畫面流暢細膩，配備5,000萬畫素主鏡頭，支援最高2TB microSD記憶卡擴充，配備6,000mAh超大電池容量，螢幕採用Corning Gorilla Glass 5，並支援IP54防塵防水，同時提供6代財訊快報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
盈利上修、AI資本支出加速，高盛上調台股目標至34,600點
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，高盛集團將台灣加權指數的12個月目標點位從32,400點，向上調至34,600點，理由是台積電的財報及指引推動上調了盈利。Alvin So等高盛策略分析師在標註日期為1月24日的一份報告中寫道，台積電盈利好於預期，且人工智能驅動的資本支出週期加速推進正支撐整個供應鏈的盈利。這份報告指稱，新目標點位意味著較上週五的收盤價有8.3%的上漲空間。這份報告將台灣加權指數2026/27年度的盈利成長預期分別由23%/20%，向上上調至30%/22%。同時，2027年資本支出預計將達到650億美元，由540億美元上調，反映出持續成長的客戶需求。這份報告指稱，由於台積電股票權重觸及上限，部分區域基金減持其持倉，而尋求維持台灣人工智能領域投資部位的外國投資者則輪動至其他供應鏈同行。財訊快報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
三星傳2月開始生產"HBM4"、供應給輝達
MoneyDJ新聞 2026-01-26 11:32:44 蔡承啟 發佈南韓三星電子傳出將自下個月(2月)起開始生產「HBM4」、並將供應給美國輝達(Nvidia)使用。三星今日股價逆勢走揚。 截至台北時間26日上午11點30分為止，三星電子上漲0.20%、表現優於大盤(KOSPI)的下跌0.48%。 路透社報導，關係人士26日告知，三星電子計畫自2月起、開始生產次世代高頻寬記憶體「HBM4」，並將供應給輝達使用。不過供應量等相關細節不明。 據報導，三星電子以及競爭對手SK海力士(SK Hynix)預計將在29日公布第4季度財報，預估屆時有望揭露更多HBM4訂單相關細節。 南韓媒體「韓國經濟新聞」也在同日指出，三星電子已通過輝達、AMD的HBM4驗證測試，將自2月起開始出貨給上述企業。 SK海力士曾在2025年10月表示，已和主要客戶完成2026年HBM的供應談判。 (圖片來源：三星電子) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、Moneydj理財網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台積電再衝1785元新天價 今年以來漲幅超過15%
隨著 AI 晶片需求持續增加，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (26) 日股價再度改寫新高、達 1785 元，市值達新台幣 46.29 兆元，持續刷新紀錄，若以今年來看，1 月尚未結束，台積電今年以來漲幅已達 15%，已逼近去年鉅亨網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台股飆出新天價！羅明才立院財委會請吃雞排、珍奶 加贈金元寶
台股近期表現亮眼，不僅成功攻上32000點大關，更持續刷出新天價，國民黨籍立委羅明才今（26）日在立法院財政委員會除了質詢央行總裁楊金龍、金管會主任委員彭金隆，還特地準備了200份雞排、珍奶以及金元寶台視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
《半導體》台積電再攻新天價 市值登46.29兆元
【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)股價近日持續高檔盤堅，今（26）日小幅開低0.28％後在買盤敲進下再度翻紅，最高上漲或0.85％至1785元，再創上市新天價，市值自45.9兆元升至近46.29兆元，重登46兆關卡。不過，三大法人持續偏空，上周合計賣超4萬3938張。 台積電2025年自結合併營收3.8兆元、年增達31.6％，歸屬母公司稅後淨利1.71兆元、年增達46.42％，每股盈餘66.25元，全數續創歷史新高。毛利率、營益率升至59.89％、50.83％，雙雙改寫歷史新高。 展望後市，台積電預期2026年首季合併營收將介於346～358億美元，季增2.58～6.13％、年增35.55～40.25％。在假設新台幣兌美元平均匯率31.6元狀況下，毛利率預期介於63～65％、營益率介於54～56％。 以此推算，台積電首季合併營收估落於1.09～1.13兆元，季增4.52～8.14％、年增30.28～34.8％，中位數1.11兆元，季增6.33％、年增32.54％，連4季改寫新高。毛利率及營益率預估中位數為64％、55％，雙雙續揚再拚高。 台積電董事長暨總裁魏哲家預時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
收盤首度站上3萬2大關！台股終場上漲103點 台積電1755元、跌15元
即時中心／綜合報導市場漲多進入整理行情，美股四大指數上週五（23日）收盤漲跌互見。台股今（26）日開盤小漲41.05點、以32,002.56點開出，再度突破3萬2大關，盤中一度上漲235.24點。終場指數就以32,064.52點作收、上漲103.01點，漲幅0.32％，成交量7,246.14億元。台積電（2330）終場以1,755元作收、下跌15元。民視財經網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台積電資本支出外溢 世界盃拉貨啟動 受惠股一次看
[Newtalk新聞] 市場聚焦半導體設備、IC 設計、AI 伺服器、記憶體、精密耗材及傳產復甦動能。以下是國泰證期今天(26日)早盤後，解析最新產業動態與個股新動向： 弘塑受惠先進封裝與 HBM 擴產，成為設備股中長期成長亮點；晶心科以 RISC-V 切入 AI 生態系，營運轉折可期；台光電、群聯持續受惠 AI Server、記憶體漲價循環。相對地，手機光學與部分消費性需求仍顯保守。 產業面則看好鋰電池回收、精密耗材與製鞋紡織於 2026 年逐季回溫。總經層面，關稅與地緣政治雜音未形成系統性風險，有色金屬供需結構改善，整體市場維持結構性選股為主的投資策略。 鋰電池產業 SQM碳酸鋰主供，Albemarle轉氫氧化鋰，贛鋒並重回收。華友鈷業、Glencore領先，Huayou專注氫氧化鈷鎳。台廠康普提高回收黑粉比重，貼近需求。 精密耗材產業 台積電美國投資受惠族群，新應材、台特化、中砂、昇陽半、崇越、長興具優勢。上品FY26認列營收，台灣廠2Q26產能提升30-40%，維持買進。 紡織製鞋產業 1Q26世足盃拉貨鞋類，成衣2Q26挹注。庫存低檔，訂單能見度至1H26，營運逐季成長，看好新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
聯發科、記憶體持強表態，指數再創歷史新高
【財訊快報／黃俊超】美股道瓊1/23下跌0.58%、S&P500上漲0.03%、Nasdaq上漲0.28%、費城半導體下跌1.21%。德國股市上漲0.18%、法國股市下跌0.07%。市場傳出美國紐約聯準銀行已連絡金融機構，詢問日圓匯率的相關事宜，被認為可能是為干預匯市鋪路，日本首相高市早苗再度警告，日本正準備對投機性的市場走勢採取行動，市場警戒日本與美國可能罕見聯手干預匯市。日圓短線走強，日經指數跌破短期均線，而韓國綜合指數盤中突破5000點整數關卡，創下歷史新高，而後出現震盪，中國上證指數與香港恆生指數維持震盪，美元指數在97附近，新台幣31.4、日圓154。加權指數開高走穩，終場上漲103.01點、0.32%，收在32064.52點，成交量為7246.14億元，盤中再創歷史新高32196.75點，依舊持穩在所有均線之上，均線維持多頭排列且發散，20日均線上升至30622.55點，給予低檔支撐力道，日KD指標仍在高檔區，MACD指標紅色柱狀體略減。櫃檯指數開高走高，終場上漲3.39點、1.13%，收在302.65點，成交量為1654.63億元，盤中再創波段新高302.76點，近期成交財訊快報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
焦點股》聯發科：外資高喊2500元 大牛翻身連兩天漲停
IC設計龍頭聯發科（2454）AI ASIC業務大步走！外資出具最新報告指出聯發科因Google TPU訂單放量，明年獲利有望大增，將聯發科目標價從1800元上修至2500元，聯發科繼上週五亮燈漲停後，今日股價早盤一度再漲停，漲勢凌厲。截至9:55分左右，聯發科股價大漲6.75%，暫報1740元，成自由時報 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
台股記憶體、ASIC雙馬奔騰，台新臺灣IC設計ETF今年來規模飆升8成最靚
【財訊快報／記者劉居全報導】台股年前買氣狂熱，電子股輪動行情不斷，加權指數由半導體二哥聯發科(2454)領軍繼續上攻，最高來到32,184.38點，續創歷史新高，帶旺台股半導體類股漲勢遍地開花，從晶圓代工、IC設計再到記憶體，半導體次族群輪番上漲，使得台股有望驚驚漲，也帶動相關台股半導體相關ETF表現亮眼，其中，規模年初至今增幅最高的台新臺灣IC設計ETF(00947)由聯發科及記憶體族群帶動，早盤上漲逾3%，再度拿下台股ETF漲幅之冠；若從規模來看，根據CMoney統計至1/23止，00947今年初以來規模也飆升81.7%，成為台股ETF中，績效、規模雙雙一馬當先的高人氣ETF。台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，過往投資人對於IC設計龍頭聯發科的印象多停留在手機晶片，但近期聯發科的AI客製化晶片（ASIC）捷報不斷，在Google供應鏈取得合作，成功打入AI浪潮供應鏈，2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，ASIC業務轉趨樂觀，除2026年獲利有望上修之外，2027年獲利的成長性強勁可期。00947追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，靈活的選股邏輯讓00財訊快報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台股收盤首度站上32K！台塑3檔噴漲停 台積軟腳跌15元
台股今（26日）盤中大漲超過230點，觸及32,196.75點，改寫新天價，台積電同步將歷史價格推升至1785元，再創新高。台股創新高後出現賣壓，台積電一路走低，終場下跌15元，收在1,755元，聯發科續強，大漲140元（或8.59%）收在1770元，台股終場上漲103.01點，收在32,064.52點，首度收在32,000點之上，改寫收盤新天價。中時財經即時 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
【台北股市】漲103.01點
（中央社台北2026年1月26日電）台北股市今天開高走高，收盤漲103.01點，為32064.52點，漲幅0.32%，成交金額新台幣7246.14億元。加權指數開盤為32002.56點，盤中最高32196.75點，最低31989.86點；不含金融股指數28566.52點，漲80.22點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲2.56%、食品股跌0.03%、塑化股漲3.64%、紡織股漲2.48%、機電股漲0.07%、造紙股漲2.19%、營建股跌0.31%、金融股漲0.76%。委買張數2547萬3626張，委賣張數1532萬7426張，成交張數1146萬9949張。收盤時上漲585家，下跌393家，持平114家。成交量前5名個股為群創、力積電、聯電、旺宏、南亞。漲幅前5名個股為海華、十銓、集盛、力鵬、瑞軒。跌幅前5名個股為大東電、華懋、長廣、凌群、精金。中央社財經 ・ 15 小時前 ・ 發表留言