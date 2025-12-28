聯發科與DENSO合作車用晶片！分析師自信喊：躺著都會漲

IC設計大廠聯發科（2454）近日宣布，正式與全球汽車零組件巨頭DENSO展開合作，雙方將共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）及智慧座艙設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。根據分析師預測，隨著聯發科在矽智財與客製化運算平台領域的布局逐步深化，市場對其角色的重新定位將成為推動股價上漲的關鍵動能。

聯發科近日宣布，正式與全球汽車零組件巨頭DENSO展開合作，雙方將共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）及智慧座艙設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。（圖/翻攝Google Maps）

聯發科於12月26日宣布與DENSO的合作計畫，這項合作結合了聯發科在晶片設計上的技術優勢與DENSO在汽車零組件市場的領先地位，目標是滿足全球車廠對於ADAS與智慧座艙技術的高標準需求，包括安全性、功耗效率及AI感知能力。聯發科車用平台事業部總經理張豫臺表示，這次合作將在智慧車輛的技術領域樹立新的標竿。

在財務表現方面，聯發科11月營收達到新台幣468.96億元，創下同期新高，法人預估2025年第4季的營收將符合公司財測區間，單季每股盈餘（EPS）可望達到14.6元。此外，市場預期聯發科將於2026年調整晶片價格，並在2026至2028年間，隨著ASIC與客製化運算業務逐步釋放產能，進一步優化整體獲利結構。

此外，資深分析師許博傑在財經節目中表示，聯發科過去主要被市場視為「消費性電子股」，但隨著其業務重心逐步轉向矽智財與客製化運算平台，市場對其評價正在改變。他認為，聯發科的本益比有望從目前的11至23倍區間進一步上修，這種評價上的調整往往是長線行情的起點。

根據彭博的報導，聯發科在AI熱潮中吸引了更多資金關注，尤其是其首顆CSP客戶用AI ASIC晶片預計最快於2026年第4季開始出貨，這可能為其未來的營收帶來新的增長動能。此外，聯發科此前也透露，2026年矽智財相關營收有望達到10億美元，約新台幣300億元，進一步鞏固其在高階技術領域的地位。

