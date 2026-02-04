聯發科蔡力行：受惠AI產業今年營運持續成長

▲聯發科今（4）日舉行法說會，執行長蔡力行表示，聯發科技今年營運將持續受惠於AI產業大趨勢而成長。（圖／記者許家禎攝）

[NOWnews今日新聞] 聯發科今（4）日舉行法說會，執行長蔡力行指出，有信心今年資料中心ASIC的營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。他並表示，聯發科技今年營運將持續受惠於AI產業大趨勢而成長。

聯發科今日同時公布去年第四季財報，受產品毛利率下滑、營業費用增加影響，雙率雙雙下滑，其中，單季毛利率僅剩46.1%，下探至19季來低點，稅後純益229.25億元，季減9.1%，年減3.6%，每股稅後純益14.39元，為九季來最低，不過全年每股仍大賺66.16 元。而去年第四季營收1501.88億元，季增 5.7%，年增8.8%。

展望今年第一季，預期第一季營收以美元兌新台幣匯率1比31.2計算，將在新台幣1412億至1502億元之間，較前一季持平至減少6%，較去年同期下滑8%至2%。營業毛利率預估為46%±1.5%；季費用率預估將為 31%±2%。

由於手機晶片毛利拖累，聯發科去年第四季毛利率創下19季新低，蔡力行坦言，受到記憶體相關成本影響，今年是手機艱苦的一年，整體智慧型手機市場年對年可能會下滑。

不過，談及法人關心的AI ASIC業務，他強調，非常有信心2026年資料中心ASIC的營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模，蔡力行透露，公司現已拿到大客戶下一代AI ASIC訂單，預計明年AI ASIC業務佔營收比重可衝上20%，並預計於2028年開始貢獻營收。

他也預期，2028年AI ASIC的市場規模至少500億美元，聯發科目標拿下10%至15%的市占率，甚至更高市占率。

蔡力行表示，隨著AI持續推動產業拓展與帶動需求快速成長，全球供應鏈在2026年正面臨供不應求的挑戰，進而導致整體供應鏈成本上揚。聯發科技已掌

握支持資料中心ASIC及其他領域成長所需的產能。同時，也會調整價格以反映上揚的供應鏈成本，並以整體獲利能力為考量來進行產能分配。

他說，相信聯發科2026年的營運將持續受惠於AI產業大趨勢而成長。將在這堅強的基礎之上，持續投資包括5G衛星通訊、6G、先進製程以及先進封裝等關鍵技術，以布局邊緣AI與雲端AI解決方案，全力掌握未來成長契機。

