聯發科蔡力行：成功取得下一代AI ASIC訂單 明年AI ASIC營收佔比衝20％

聯發科今日召開線上法說會。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)今日召開法說會，AI ASIC(客製化晶片)為外資法人詢問焦點，聯發科副董事長暨執行長蔡力行對於AI ASIC業務前景信心滿滿，蔡力行表示，今年AI ASIC業務營收逾10億美元，於2027年達到數十億美元的規模，現已拿到大客戶下一代AI ASIC訂單，預計明年AI ASIC業務佔營收比重可衝上20%。

由於AI需求強勁，造成供應鏈出現不少關鍵零組件短缺現象，蔡力行表示，今年全球供應鏈正面臨供不應求的挑戰，進而導致整體供應鏈成本上揚。聯發科已掌握支持資料中心ASIC及其他領域成長所需的產能，有高度信心可提供客戶今明兩年的需求，同時，也會調整價格以反映上揚的供應鏈成本，並以整體獲利能力為考量來進行產能分配。

蔡力行指出，2028年AI ASIC的市場規模至少500億美元，聯發科目標拿下10%至15%的市占率，甚至更高市占率。

由於AI ASIC業務的毛利率低於聯發科平均毛利率，對此，聯發科財務長顧大為強調，今年全年毛利率目標維持在46%水準，由於供應鏈成本上揚，也會適度將成本反應給客戶。

